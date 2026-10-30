El consumo se mantiene como el sector de mayor crecimiento dentro de la economía.

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La economía mexicana cerró el tercer trimestre con un incremento de 3.2% anual, lo que representó la mayor aceleración desde el tercer trimestre de 2023.

De acuerdo con datos del Inegi, las tres principales ramas de la economía tuvieron un comportamiento positivo, donde las actividades primarias avanzaron 1.8%, mientras que las actividades secundarias avanzar 3.2% y los servicios y el comercio mostraron un incremento de 3.3% anual.

Las actividades secundarias mostraron una aceleración de 3.2% anual.

Sin embargo, el crecimiento de la economía a nivel trimestral se desaceleró a 0.9%, donde las actividades primarias se desaceleraron 0.4%, pero el resultado se mantuvo en el lado positivo por un avance de 1.1% en la industria y de 0.8% en el consumo y los servicios.

PIB consolidado

En su estimación oportuna, el Inegi también presentó el resultado acumulado en los primeros nueve meses del año, donde adelantó que el Producto Interno Bruto nacional registra un avance de 1.9% anual.

En este caso, los tres sectores muestran un desempeño positivo, donde el ramo agropecuario tuvo un avance de 2%, la industria fue el ramo con el menor dinamismo, con un alza de 1.1% y el consumo se mantiene como el principal motor de la economía, al crecer 2.2% entre enero y septiembre de este año, contra el resultado del año anterior.

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