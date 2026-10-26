La respuesta está contemplada en la reforma constitucional y en los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La reducción de la jornada laboral en México continuará de manera gradual y, a partir del 1 de enero de 2027, el límite semanal pasará de 48 a 46 horas. El cambio forma parte de un calendario que busca llegar a una jornada de 40 horas semanales en 2030.

Ante esta modificación, una de las principales dudas de los trabajadores es si las empresas podrán reducir los salarios por la disminución de las horas trabajadas. La respuesta está contemplada en la reforma constitucional y en los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Ambas normas establecen que la reducción de la jornada no debe traducirse en una disminución de los sueldos, salarios o prestaciones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños, también señaló que la medida no implicará recortes en los ingresos de los trabajadores.

¿Me pueden bajar el sueldo por trabajar menos horas en 2027?

No. La reforma establece que la reducción de la jornada laboral no puede utilizarse como motivo para disminuir el salario ni las prestaciones de las personas trabajadoras. Esta protección está contemplada en el cuarto artículo transitorio de la reforma constitucional y en el séptimo transitorio de la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

La disposición busca que los empleados mantengan sus ingresos mientras se reduce progresivamente el máximo de horas de trabajo por semana. Por lo tanto, el paso a una jornada de 46 horas en 2027 no habilita por sí mismo a los empleadores a pagar menos.

Marath Bolaños, titular de la STPS, también afirmó que la implementación de la reforma no supondrá una reducción de los sueldos, salarios o prestaciones. La medida modifica el límite de la jornada laboral, pero no autoriza recortes salariales por ese motivo.

La reforma laboral busca que los empleados mantengan sus ingresos mientras se reduce progresivamente el máximo de horas de trabajo por semana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo comenzará la jornada laboral de 46 horas en México

La reducción se aplicará por etapas, con cambios previstos para el 1 de enero de cada año. El calendario establece la siguiente transición:

2026: jornada máxima de 48 horas semanales.

2027: jornada máxima de 46 horas semanales.

2028: jornada máxima de 44 horas semanales.

2029: jornada máxima de 42 horas semanales.

2030: jornada máxima de 40 horas semanales.

De esta manera, la jornada de 46 horas comenzará el 1 de enero de 2027. La reducción continuará durante los años siguientes hasta alcanzar el límite de 40 horas semanales en 2030.

La reforma también contempla un período de adaptación entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026, previsto en el tercero transitorio de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.

Qué dicen la Constitución y la Ley Federal del Trabajo sobre la reducción salarial

La reforma constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026, mientras que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se publicaron el 1 de mayo de 2026. Ambos cambios establecen las bases para aplicar la reducción gradual de la jornada.

El cuarto transitorio de la reforma constitucional señala que la reducción de las horas de trabajo no puede implicar una disminución de los sueldos, salarios o prestaciones. La misma protección está contemplada en el séptimo transitorio de la reforma a la LFT.

Qué pueden hacer los trabajadores si les reducen el sueldo

Si una empresa disminuye el salario y argumenta que lo hace por la reducción de la jornada laboral, conviene conservar los recibos de nómina, el contrato de trabajo y cualquier comunicación relacionada con el cambio. Estos documentos pueden servir para explicar lo ocurrido y respaldar una consulta laboral.

Los trabajadores también pueden solicitar orientación a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece asesoría gratuita. Antes de aceptar una modificación salarial, es recomendable consultar con este organismo cuáles son las opciones disponibles según las circunstancias del caso.