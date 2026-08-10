De acuerdo con el think tank, México, ¿Cómo vamos?, cada mes se deben crear aproximadamente 100 mil empleos formales nuevos para compensar la demanda de la población que se suma al mercado laboral.

El mercado laboral mexicano muestra un crecimiento acelerado de empleo formal en 2026, con un alza de 225% anual sin contar el programa de integración de trabajadores de plataformas digitales.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre enero y julio de este año se registraron 201,699 empleos adicionales, sin contar con el programa que permite a los socios de aplicaciones sumarse a la seguridad social, y se compara con 61,947 empleos creados en el mismo lapso del año anterior.

(foto: archivo).

Sin embargo, al comparar los años previos, la cifra de 2026 es la peor desde el confinamiento por la pandemia de Covid-19, en 2020, cuando se perdieron 925,490 empleos formales.

Al excluir el año de la pandemia y 2025, el registro de 2026 es el peor desde la crisis financiera de 2009, cuando se perdieron 290,619 empleos.

De acuerdo con el think tank, México, ¿Cómo vamos?, cada mes se deben crear aproximadamente 100 mil empleos formales nuevos para compensar la demanda de la población que se suma al mercado laboral, por lo que la generación de empleos hasta julio se queda corta por casi medio millón de empleos.

Patrones siguen a la baja

El registro de patrones ante el IMSS acumula 25 meses consecutivos a la baja en la comparación anual, pues en el séptimo mes del año desaparecieron 26,413 patrones respecto a julio del año pasado.

De acuerdo con datos recopilados por Banco BASE, esta es la segunda peor racha en la historia, solo superada por el periodo entre abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando el registro de patrones cayó durante 30 meses consecutivos.

Cifra histórica

Pese al bajo dinamismo del empleo, al cierre de julio, el IMSS registró un total de 22.76 millones de empleos formales, contando las plazas de los socios de plataformas afiliados al seguro social.

Este monto representó el cuarto registro más alto de la historia.