El cierre de la primera mitad de marzo transcurre con diversas alertas climáticas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anunció para este fin de semana el avance de distintos fenómenos sobre el territorio azteca. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó que entre el viernes 13 y domingo 15 de marzo, algunas entidades federativas de México podrían registrar lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se prevé evento de “Norte” de muy fuerte a intenso con rachas de viento de 80 a 100 km/h. Ante este escenario, el SMN ha emitido una serie de advertencias para evitar sufrir los distintos estragos. A partir del viernes 13 de marzo, el frente frío núm. 40 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, lo que generará las condiciones propicias para que se registren fuertes lluvias a puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en Veracruz y Oaxaca. A pesar de la extensión del frente frío núm. 40, la masa de aire polar asociada modificará sus características térmicas, lo cual favorecerá un ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. No obstante, continuará el viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h durante la mañana en el istmo y golfo de Tehuantepec, debilitándose en el transcurso de la tarde. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima explicó que el frente se disipará sobre el oriente del golfo de México durante las primeras horas del sábado, dejando de afectar al territorio nacional. En lo que respecta a la jornada del sábado 14 de marzo, el SMN mantiene el monitoreo de un canal de baja presión en el sureste del país, que en interacción con el ingreso de humedad ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el domingo 15, un nuevo frente frío se aproximará al norte y noreste de México en horas de la noche, se asociará con una línea seca, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando fuertes rachas de viento en las mencionadas regiones, así como lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas. Además de difundir el estado del tiempo, el SMN emite una serie de advertencias a los ciudadanos de la República Mexicana para que puedan tomar todos los recaudos y así evitar posibles estragos causados por los fenómenos climáticos pronosticados. La entidad explica que las precipitaciones fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Por su parte, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos a la hora de circular por la vía pública. En este contexto, y con el objetivo de brindar información completa a la población, se detalló uno por uno los estados que se verán afectados por el agua y las fuertes rachas de viento: