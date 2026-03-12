Una masa de aire polar asociada al Frente Frío 40 provocará un fuerte cambio en las condiciones del clima en México a partir de este jueves 12 de marzo. El fenómeno traerá lluvias torrenciales, rachas intensas de viento y un marcado descenso de temperaturas en distintas regiones del país. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el sistema afectará principalmente al norte, noreste y sureste, donde se prevén tormentas intensas, evento de “Norte” y heladas de hasta -10 grados en zonas montañosas. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles inundaciones, deslaves y complicaciones en carretera. El frente frío número 40 será reforzado por una masa de aire polar que generará inestabilidad atmosférica en gran parte del país. Su avance afectará principalmente al noreste y la vertiente del Golfo de México. Entre los principales efectos se esperan lluvias intensas en estados del sureste como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde los acumulados podrían alcanzar hasta 150 milímetros. También se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, especialmente en Oaxaca y Chiapas. Estas condiciones podrían generar oleaje elevado. El pronóstico indica que Puebla y Yucatán podrían registrar chubascos con lluvias fuertes durante el avance del sistema frontal. Además, se prevén intervalos de chubascos en entidades como Jalisco, Michoacán y el Estado de México, así como lluvias aisladas en zonas del centro del país. Estados como San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerrero también podrían registrar precipitaciones dispersas durante la jornada. La masa de aire polar provocará un fuerte descenso térmico en el norte del territorio mexicano. En zonas serranas de Chihuahua y Durango se prevén temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados. Asimismo, se esperan valores de entre -5 y 0 grados con heladas en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Estas condiciones contrastarán con temperaturas más templadas en otras regiones del país, un fenómeno que intensifica las lluvias y los vientos asociados al sistema frontal.