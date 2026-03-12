El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, SNM, confirmó la llegada de lo que puede describirse como “tormentas gemelas” este jueves 12 de marzo, pues se trata de dos tipos de lluvias intensas que impactarán al menos seis estados del sureste mexicano debido al avance del frente frío número 40. De acuerdo con el reporte meteorológico, cuatro estados recibirán lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, mientras que otros dos enfrentarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, configurando el doble escenario de precipitaciones. Las entidades que sentirán con mayor fuerza estas precipitaciones serán Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, donde el sistema frontal también generará fuertes vientos y condiciones propicias para inundaciones y encharcamientos durante la jornada. El informe meteorológico del Gobierno de México indica que el frente frío 40 avanzará sobre el oriente y sureste del país, generando las precipitaciones más fuertes en cuatro estados. “Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)”, señala el reporte del SMN al detallar las zonas con mayor acumulación de agua. Por otro lado, CONAGUA advirtió que estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos e inundaciones, especialmente en zonas urbanas y áreas con drenaje limitado. “Las lluvias de fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones”, remarcó y aclaró el SMN. La segunda parte del fenómeno que da origen a las llamadas “tormentas gemelas” corresponde a las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros durante el jueves. Según el reporte meteorológico, estas precipitaciones se concentrarán principalmente en: El organismo también explicó que estas condiciones estarán acompañadas por vientos fuertes y oleaje elevado en zonas del Golfo de México. “El frente frío núm. 40 ocasionará lluvias puntuales fuertes en estas regiones”, detalló el SMN en su pronóstico.