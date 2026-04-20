La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el cobro de una cuota de 1,500 pesos a visitantes, una medida que impacta directamente en quienes buscan acceder a algunos de los destinos más exclusivos y frágiles del país. Detrás de esta decisión hay un cambio de enfoque: el turismo deja de ser solo una actividad recreativa o económica y pasa a convertirse en una herramienta clave para financiar la conservación ambiental. Esto implica que, desde ahora, viajar a estos lugares no solo será más costoso, sino también más regulado. El principal impacto de la decisión es inmediato: cualquier persona que quiera visitar ciertas áreas protegidas deberá pagar una cuota de 1,500 pesos por ingreso. Esto encarece de forma considerable la experiencia turística, especialmente en destinos donde ya existían costos elevados por transporte, guías o permisos especiales. Para muchos viajeros, este nuevo esquema obliga a replantear presupuestos. Ya no se trata solo de pagar vuelos, hospedaje o excursiones: ahora el acceso mismo al entorno natural tiene un precio significativamente más alto. Desde el punto de vista del Estado, sin embargo, la lógica es clara. La Suprema Corte consideró que el cobro es proporcional a los beneficios que reciben los visitantes, quienes disfrutan de ecosistemas únicos y altamente protegidos. La medida no estuvo exenta de críticas. Empresas turísticas y operadores argumentaban que el monto era excesivo y podía afectar la competitividad del sector. Sin embargo, la Suprema Corte rechazó estos planteos y validó la constitucionalidad del cobro. El argumento central del fallo es que la cuota cumple con los principios fiscales de legalidad, equidad y proporcionalidad. Es decir, está correctamente establecida en la ley, no discrimina entre usuarios y guarda relación con el servicio que se brinda. Además, el tribunal subrayó que el objetivo no es limitar el turismo, sino regularlo de manera sostenible. En lugar de prohibir actividades económicas, la decisión establece condiciones más estrictas para su desarrollo, alineadas con la protección ambiental. Este punto es clave: la Suprema Corte no solo resolvió un tema fiscal, sino que sentó un precedente sobre cómo deben gestionarse los recursos naturales frente a la presión turística. El impacto de la medida se concentra en zonas de alta fragilidad ecológica, donde la presencia humana puede generar daños irreversibles si no se controla adecuadamente. Un caso emblemático es el Parque Nacional Revillagigedo, uno de los ecosistemas marinos más importantes del país. Estos territorios se caracterizan por su biodiversidad, su ubicación remota y la necesidad de vigilancia constante. Mantenerlos en buen estado requiere inversiones significativas en infraestructura, monitoreo y conservación, lo que justifica —según el fallo— la implementación de tarifas más altas. En este contexto, la cuota funciona como un filtro y una fuente de financiamiento al mismo tiempo: reduce la presión turística masiva y genera recursos para proteger el entorno. La decisión de la Suprema Corte no prohíbe el turismo ni las actividades comerciales, pero sí define completamente las condiciones. Las empresas podrán seguir operando, aunque deberán adaptarse a un esquema más exigente, tanto en costos como en regulaciones. Esto podría traducirse en paquetes turísticos más caros, cambios en la oferta de servicios y una selección más cuidadosa del público objetivo. En paralelo, los turistas deberán asumir que visitar estos destinos implica una inversión mayor, pero también una responsabilidad ambiental.