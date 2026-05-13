En ese sentido, el Gobierno de Clara Brugada ha ratificado multas que podrían alcanzar los 4.500 pesos para aquellos que enciendan cohetes o utilicen pirotecnia, incluso si es “por juego”, dado que se considera una conducta prohibida que repercute negativamente en la salud, el entorno y la seguridad de la ciudadanía. Las celebraciones de fin de año generan una vez más presión sobre la calidad del aire en la Ciudad de México. La Secretaría del Medio Ambiente, Sedema, advierte que la combinación de pirotecnia y combustión provoca un aumento abrupto de los contaminantes tras la medianoche y recordó las multas y sanciones que se aplicarán a quienes utilicen y revienten cohetes. De acuerdo con el Gobierno de CDMX, los registros oficiales revelan que el 25 de diciembre y el 1 de enero se alcanzan “niveles extremadamente altos de contaminación por partículas finas”, con picos que se extienden en la madrugada y afectan principalmente a la población vulnerable. En un comunicado, el Gobierno capitalino y Sedema enfatizaron que las multas están respaldadas por la Ley Ambiental de la CDMX, la cual en su artículo 213 “prohíbe la quema de cualquier tipo de material o residuo a cielo abierto”. Asimismo, citan la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que establece de manera clara en su artículo 28 fracción VII las disposiciones correspondientes. Es fundamental que los ciudadanos cumplan con estas normativas para preservar el medio ambiente y contribuir a la sostenibilidad de la ciudad. La combinación de estas leyes busca garantizar un entorno más limpio y adecuado para todos los habitantes. Usar cohetes o juegos pirotécnicos, encender fogatas o elevar aerostatos sin autorización de la autoridad competente constituye una infracción contra la seguridad ciudadana, señaló el comunicado. La Ley de Cultura Cívica estipula que “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos o fogatas sin permiso” se considere como una infracción sujeta a sanciones que pueden incluir multas, arresto administrativo o trabajo comunitario, según la seriedad de la situación. Esta normativa busca garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad, promoviendo el respeto por la legalidad y el orden público en casos que impliquen el uso de materiales potencialmente peligrosos. Sedema y el Gobierno de la Ciudad de México invocaron los artículos 31 y 32 con el propósito de fomentar una mayor conciencia sobre las sanciones establecidas: “Se determinan las penalizaciones por llevar a cabo esta actividad sin la debida autorización, las cuales pueden conllevar multas que oscilan entre 21 y 30 Unidades de Medida, así como arresto de 25 a 36 horas; y trabajo comunitario de 12 a 18 horas”. La Sedema informó que, si bien las explosiones se agrupan alrededor de la medianoche, “las concentraciones de contaminantes logran sus máximos niveles entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada”, constituyendo un periodo crítico para la calidad del aire. Este fenómeno se debe, en gran medida, al uso extendido de fuegos artificiales, así como a fogatas y la quema de desechos, actividades que complican la contaminación y aumentan el riesgo para las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Las autoridades capitalinas instaron a la población a modificar sus hábitos durante las festividades, recordando que “la quema de cualquier tipo de material a cielo abierto está prohibida” bajo la normativa ambiental vigente. Además del impacto ambiental, el Gobierno de CDMX destacó que “el ruido y las explosiones generan miedo, ansiedad y estrés en los animales de compañía”, solicitando a las familias que establezcan entornos seguros durante las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo.