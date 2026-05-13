La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que la cédula profesional ya no es un documento de identificación oficial válido. La disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que a partir de este momento cualquier institución -banco, notaria o dependencia gubernamental- puede negar un trámite a quién la presente para identificarse. Esto no significa que el documento deje de existir, sino que su función se reduce ahora exclusivamente a acreditar estudios y habilitar el ejercicio profesional. Para todo lo demás, el gobierno apuesta por un nuevo sistema de identidad digital centrado en la CURP Biométrica. La disposición publica por la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece con claridad los escenarios en que la cédula profesional ya no será aceptada. En todos los casos mencionados, el documento podrá ser rechazado de inmediato. Esto es especialmente relevante para quienes ya no cuentan con la credencial de elector vigente o pasaporte, ya que durante años la cédula profesional funcionó como alternativa práctica. El Gobierno de México está impulsado la CURP biométrica como el único documento de identificación de aceptación universal en todo el país. A diferencia del sistema actual, este nuevo instrumento integrará huellas dactilares, fotografía actualizada y datos personales válidos en una sola plataforma digital, lo que lo convierte en un sistema más seguro y más difícil de falsificar. Las autoridades de todo el territorio nacional estarán obligadas a renacerlo como fuente única de identificación, tanto para ciudadanos mexicanos como para extranjeros residentes. Su implementación completa sigue en marcha, por lo que mientras no esté plenamente disponible, se recomienda mantener vigentes la credencial del INE o el pasaporte. Aunque perdió su estatus como identificación oficial, la cédula profesional conversa un valor fundamental: acreditar que su portado completó los estudios de educación superior y cuenta con la autorización legal para ejercer su profesión. En ese sentido, el documento no desaparece ni pierde relevancia en el espacio académico y laboral; simplemente deja de tener la función que durante décadas cumplió como alternativa ante bancos e instituciones públicas.