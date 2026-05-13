Los gobiernos de Brasil y Alemania llegaron a un acuerdo bilateral para la restitución del cráneo del dinosaurio Irritator challengeri, uno de los hallazgos paleontológicos más importantes de Sudamérica. La pieza regresará al país donde fue encontrada luego de permanecer más de tres décadas en Europa. El fósil había sido extraído ilegalmente de la Chapada do Araripe, en el estado de Ceará, noreste de Brasil, y trasladado de contrabando a Alemania a comienzos de los años 90. Desde 1991, se encontraba en exhibición en el Staatliches Museum für Naturkunde de Stuttgart. La repatriación marca un hito en el debate internacional sobre la propiedad del patrimonio natural y el tráfico irregular de restos paleontológicos. El Irritator challengeri fue un dinosaurio carnívoro de 6,5 metros de largo que habitó el territorio brasileño hace aproximadamente 110 millones de años, durante el período Cretácico. Su cráneo es considerado uno de los especímenes más relevantes de su época en toda América del Sur. El nombre del dinosaurio no es arbitrario, sino que refleja la indignación que generó entre los paleontólogos cuando, en 1996, descubrieron que su cráneo había sido deliberadamente alterado. Los traficantes que lo vendieron lo modificaron para que pareciera más completo y así elevar su precio en el mercado ilegal. La manipulación del fósil viola tanto las leyes científicas de preservación como la legislación brasileña, que establece que todos los fósiles hallados en el país son propiedad del Estado y no pueden comercializarse ni exportarse sin autorización. Un comerciante privado alemán vendió el cráneo al Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart en 1991, en una operación que violó directamente la normativa brasileña vigente. A partir de ese momento, el espécimen quedó fuera del alcance de los científicos y las instituciones del país de origen. Durante décadas, los paleontólogos brasileños reclamaron su devolución sin obtener respuesta. El proceso cambió cuando una carta abierta firmada por 260 especialistas de todo el mundo fue enviada a las autoridades alemanas, y una petición en línea reunió más de 35,000 firmas en respaldo a la repatriación. Finalmente, el Museo de Stuttgart aceptó participar en el proceso de devolución en coordinación con ambos gobiernos. El fósil será trasladado al Museo de Paleontología Plácido Cidade Nuvens, en Santana do Cariri, Ceará. La restitución del Irritator challengeri no solo tiene valor científico sino también representa una reparación simbólica para las comunidades del noreste brasileño. Así lo explica Aline Ghilardi, paleontóloga de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN). El acuerdo entre Brasil y Alemania sienta un precedente clave en materia de diplomacia científica y cooperación internacional para la recuperación de patrimonio natural saqueado. “Cuando devolvemos un fósil a su lugar de origen, podemos cambiar la vida de las personas de muchas maneras”, afirma la investigadora. Según Ghilardi, el regreso del espécimen impulsará el turismo paleontológico en Ceará y generará un sentimiento de orgullo e identidad entre sus habitantes.