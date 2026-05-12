El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó nuevos ajustes en la Modalidad 40, esquema utilizado por miles de trabajadores para incrementar el monto de su futura pensión bajo el régimen de la Ley 73. A partir de junio de 2026, las cuotas tendrán un aumento que impactará directamente en quienes realizan aportaciones voluntarias. La modificación forma parte del incremento gradual aprobado en la reforma pensionaria y responde al aumento en las aportaciones patronales destinadas al seguro de retiro, cesantía y vejez. De esta manera, el ajuste elevará el costo mensual para quienes deseen mantenerse activos dentro de este esquema del IMSS. La Modalidad 40, oficialmente llamada Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que trabajadores que dejaron de cotizar ante el IMSS continúen realizando aportaciones por cuenta propia para conservar derechos y mejorar el cálculo de su pensión. Este esquema es utilizado principalmente por personas registradas bajo la Ley 73 del Seguro Social, ya que les permite incrementar el salario promedio con el que se calcula el monto final de la jubilación. Uno de los principales beneficios es que el trabajador puede elegir el salario con el que desea cotizar, incluso hasta 25 veces el valor de la UMA vigente. Sin embargo, mientras más alto sea el salario registrado, mayor será el pago mensual requerido ante el IMSS. Especialistas en pensiones señalan que la Modalidad 40 se convirtió en una de las herramientas más utilizadas por trabajadores próximos al retiro, especialmente por quienes buscan obtener una pensión más elevada en comparación con la que recibirían únicamente con sus semanas cotizadas anteriores. El aumento en las cuotas de la Modalidad 40 forma parte de la reforma pensionaria aprobada en México, que contempla incrementos graduales en las aportaciones al seguro de retiro y cesantía hasta 2030. Desde junio de 2026 volverá a subir el porcentaje aplicado sobre el salario elegido por el trabajador, elevando el costo mensual del esquema, especialmente para quienes cotizan con salarios altos para mejorar su pensión. Pese al ajuste, especialistas consideran que la Modalidad 40 seguirá siendo atractiva para trabajadores de la Ley 73, ya que permite acceder a jubilaciones considerablemente más altas con una estrategia adecuada de cotización. El aumento aplicará para trabajadores inscritos en la Modalidad 40 bajo la Ley 73, principalmente para quienes buscan mejorar el monto de su futura pensión. Especialistas recomiendan evaluar cuidadosamente la viabilidad financiera de la Modalidad 40, ya que las cuotas seguirán aumentando gradualmente en los próximos años. Aun así, el esquema continúa siendo una de las principales alternativas para maximizar el monto de la jubilación.