Recientemente, la Ciudad de México ha tomado una decisión crucial con respecto a la digitalización de su sistema de transporte público. De ahora en adelante, es imperativo que todos los usuarios que deseen hacer uso del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Trolebús Elevado o el Tren Interurbano México-Toluca cuenten con un documento específico: la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). La falta de este documento resultará en la restricción total del acceso a dichos servicios. El Servicio de Transportes Eléctricos ha subrayado que la Tarjeta de Movilidad Integrada es esencial no solo para acceder al transporte público, sino también para gestionar recargas y resolver problemas en caso de inconvenientes. Sin la posesión de este documento, ya sea físico o digital, los usuarios no tendrán la posibilidad de usar ninguno de los sistemas integrados de la capital. La iniciativa abarca casi la totalidad de la red de transporte masivo de la ciudad. En este momento, el sistema RTP se encuentra excluido, pero se prevé su inclusión a corto plazo. Este enfoque busca consolidar el acceso a todos los medios de transporte a través de un único sistema de pago, simplificando los desplazamientos cotidianos de millones de ciudadanos. La integración más relevante es la introducción de la Tarjeta Virtual MI mediante la App CDMX. Esta opción digital, accesible para los usuarios de dispositivos Android y Huawei equipados con tecnología NFC, reemplaza el formato físico y facilita el pago sin contacto en distintos sistemas de transporte urbano. La App CDMX se convierte, de esta manera, en una herramienta fundamental para optimizar la experiencia de transporte en la ciudad, promoviendo una mayor comodidad y eficiencia en los desplazamientos de los usuarios. Activa tu tarjeta virtual en cuatro pasos: descarga la App CDMX (ícono del ajolote), inicia o crea tu cuenta Llave CDMX, ve a “Recarga Tarjeta” y verifica que el NFC de tu teléfono esté activado. Es necesario señalar que la compatibilidad con dispositivos iPhone aún no se ha implementado, sin embargo, las autoridades pertinentes han comunicado que están realizando esfuerzos para añadir esta opción en el futuro cercano. La aplicación también permite la recarga de saldo a través de CoDi o tarjetas bancarias. En caso de presentar problemas con la compra o recarga de tu Tarjeta MI, puedes acudir a los Centros de Atención al Usuario (CAU), donde el personal ofrece asistencia directa. Para completar un reporte eficaz, se requiere que dispongas de información específica: la fecha y hora de la compra o recarga, el número de la máquina utilizada, la estación y línea del sistema de transporte, tu Tarjeta MI y, si es posible, el ticket generado por la máquina. Las autoridades recomendaron ubicar el CAU más cercano antes de viajar y cuidar la Tarjeta MI como un documento fundamental. Su extravío o deterioro podría obstaculizar completamente el acceso al transporte público, afectando gravemente los traslados diarios en la capital.