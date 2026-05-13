El neobanco holandés bunq quiere entrar a la creciente batalla por la banca digital en México, donde jugadores como Nu, Revolut y Plata aceleran su expansión para ganar usuarios. Lo anterior tras anunciar que solcitió oficialmente la licencia bancaria ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La fintech, con sede en Ámsterdam, anunció el movimiento a través de un comunicado, donde señaló que busca expandir su modelo de banca digital a México, un mercado que se ha convertido en uno de los principales destinos . “Nos complace anunciar que hemos solicitado oficialmente una licencia bancaria en México”, publicó el neobanco en su cuenta de LinkedIn. “Estamos deseando llevar eso a las prósperas comunidades de ciudadanos y emprendedores globales de México”. bunq, dirigido y fundado en 2012 por Ali Nakman, opera en 30 países europeos bajo modelos de GenAI. A inicios de este año, también solicitó la licencia bancaria en EE.UU. mientras opera bajo la regulación de broker-dealer. “Contar con una licencia bancaria completa permitiría a bunq ofrecer a los residentes en México servicios bancarios integrales, cuentas multidivisa y depósitos protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)”, informó la institución en un comunicado. Nakman explicó que sus productos están dirigidos a personas que viven, trabajan y viajan a través de las fronteras, “y como centro neurálgico que conecta las Américas, México es el lugar ideal para nosotros”. “Nuestros usuarios son ciudadanos del mundo, por lo que necesitan un banco seguro, confiable y fácil de usar, dondequiera que estén. Ha sido un placer trabajar con la CNBV y Banxico para facilitarles la vida a quienes consideran a México su hogar”, citó en el documento. En los últimos cuatro años, la banca mexicana ha observado la llegada de diversos jugadores de origen europeo que buscan integrarse en el sistema financiero local como Ualá, a través de la compra de ABC Capital, pero fue hasta 2023 cuando recibió la autorización. Plata, que recibió su autorización para operar como banco en febrero pasado, llegó a México en 2022. En el mismo grupo también se registró la llegada de Revolut, de origen inglés, recibió la autorización para operar como banco a inicios del año y con ello se convirtió en el primer banco digital independiente en obtener una licencia bancaria mexicana a través de una solicitud directa. En tanto que la brasileña Nu aún se encuentra en espera de recibir los últimos permisos para operar como banco.