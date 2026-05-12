El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 12 de mayo se prevén lluvias de hasta 50 milímetros en al menos 11 estados de México. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo, debido al avance del Frente Frío 50. En el reporte diario, el organismo explicó que este sistema frontal se extenderá sobre la zona media del golfo e interactuará con un canal de baja presión ubicado en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Estas condiciones favorecerán chubascos y lluvias de intensidad fuerte en diversas regiones. Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá un descenso en las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México. A continuación, los estados con lluvias intensas para esta jornada. Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, combinado con divergencia en altura, también provocará lluvias y chubascos en el norte, noroeste, occidente y centro del país, incluido el Valle de México. La Protección Civil de CDMX emitió un aviso especial a la población capitalina, ya que se prevé que la tormenta y las rachas de viento de hasta 50km/h duren hasta el próximo jueves 14 de mayo. “Se prevé un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento”, advirtieron en las redes sociales.