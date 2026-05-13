Obtener una tarjeta de crédito en México no es un derecho garantizado para todos. Los bancos y las instituciones financieras del país aplican filtros estrictos antes de aprobar cualquier solicitud, y existen perfiles específicos que quedan automáticamente excluidos. Desde el historial crediticio hasta la situación laboral, diferentes factores pueden cerrar las puertas de forma definitiva o temporal. El Buró de Crédito es la principal herramienta que utilizan todos los bancos de México para evaluar el historial financiero de una persona. Quienes registran deudas impagas, créditos en mora o incumplimientos reiterados con instituciones financieras quedan marcados en este sistema y enfrentan el rechazo automático de la tarjeta de crédito. No importa en qué banco presenten la solicitud: todos consultan el mismo historial. Las personas con reportes negativos vigentes, especialmente aquellas con calificaciones bajas o con deudas que no fueron liquidadas en los últimos seis años, tienen prácticamente vedado el acceso. Salir del Buró de Crédito implica pagar las deudas y esperar el tiempo establecido por ley para que los registros se eliminen, lo que puede llevar años dependiendo del monto adeudado. Los bancos en México exigen que el solicitante demuestre ingresos fijos y comprobables antes de otorgar cualquier línea de crédito. Trabajadores informales, personas que cobran en efectivo sin recibo de nómina, freelancers sin declaración fiscal y desempleados son los perfiles que más frecuentemente reciben negativas. Sin un comprobante de ingresos que respalde la capacidad de pago, la institución financiera no tiene garantías de que el titular pueda afrontar los cargos mensuales. Esto también aplica a quienes tienen ingresos por debajo del mínimo requerido por cada banco, que varía según la entidad. La economía informal, que representa una parte significativa de la población mexicana, deja a millones de personas fuera del sistema de crédito formal por esta razón. Más allá de los filtros internos de cada banco, existe una prohibición legal que impide a ciertos grupos acceder a una tarjeta de crédito en todo el país. En primer lugar, los menores de 18 años no pueden ser titulares de ningún producto de crédito bancario en México, aunque sí pueden ser tarjetahabientes adicionales bajo la responsabilidad de un adulto. En segundo lugar, las personas que no cuentan con RFC activo o que no están registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrentan serias dificultades, ya que la mayoría de los bancos requieren este dato para procesar la solicitud. Además, los extranjeros en situación migratoria irregular o sin documentación válida también quedan excluidos del sistema. Estos casos no son subjetivos ni dependen de la política interna de cada institución: están definidos por el marco legal y regulatorio del sistema financiero mexicano.