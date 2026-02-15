La Secretaría de Educación lo hizo oficial para alumnos de primaria y confirmó que habrá un depósito de dinero para quienes completen un proceso clave en fechas específicas. La medida apunta directamente al bolsillo de miles de hogares. Aunque el anuncio ya comenzó a circular en escuelas, no todos conocen cómo acceder ni cuándo se realizará el registro. Las autoridades iniciaron reuniones informativas para explicar el beneficio, los requisitos y el mecanismo de pago, mientras crece la expectativa entre madres, padres y tutores. El apoyo económico forma parte de una estrategia educativa más amplia. Su objetivo principal no solo es aliviar gastos escolares, sino también evitar que factores económicos interrumpan la trayectoria educativa de niñas y niños en el nivel básico. La Beca Rita Cetina para primaria ya comenzó su etapa informativa en escuelas públicas. El registro oficial se realizará del 2 al 19 de marzo a través del sitio web oficial del programa. Este paso es obligatorio para recibir el depósito de dinero correspondiente al ciclo. El apoyo está dirigido a estudiantes de primarias públicas y consiste en 2,500 pesos anuales por alumno. El objetivo es ayudar a cubrir gastos escolares como útiles, uniformes y materiales básicos, reduciendo el impacto económico en las familias. Tras completar el registro, las y los beneficiarios recibirán una tarjeta del Banco del Bienestar, donde se depositará el dinero. Las fechas de entrega de tarjetas serán comunicadas posteriormente por cada escuela y canales oficiales. La expansión del programa a primaria forma parte de la política educativa impulsada por Claudia Sheinbaum, orientada a fortalecer el acceso universal a la educación en México y reducir el abandono escolar por razones económicas. Para acceder al depósito de la Beca Rita Cetina primaria, las familias deben seguir un proceso establecido por la Secretaría de Educación Pública. El primer paso es asistir a las asambleas informativas que ya comenzaron en las escuelas públicas. En estas reuniones se explican requisitos, documentación y detalles del programa. Luego, madres, padres o tutores deberán completar el registro en línea dentro del plazo oficial de marzo para asegurar el beneficio económico. Pasos clave para recibir la Beca Rita Cetina primaria: Las autoridades educativas recomiendan mantenerse atentos a los avisos escolares y medios oficiales. El cumplimiento de fechas y requisitos será determinante para obtener el apoyo.