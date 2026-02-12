A través de sus redes sociales, las entidades gubernamentales del territorio azteca, como el Banco del Bienestar, mantienen actualizada a los ciudadanos la información correspondiente a las operaciones, servicios que ofrecen y gestiones importantes que no puede esperar. En las últimas horas, trascendió un comunicado por parte de la institución bancaria que atiende -entre otros- a los beneficiarios de programas sociales, por una falsa invitación que tomó trascendencia en el último tiempo a los cuentahabientes del país para ingresar a un determinado sitio web que podría poner en riesgo sus ahorros. La entidad detalló cuáles son los canales oficiales de comunicación que deben atender los mexicanos para evitar caer en estafas. Este aviso se suma a otros en materia de seguridad financiera con los cuales el Banco del Bienestar busca que los usuarios mantengan protegidos sus ahorros. El Banco del Bienestar emitió recientemente un aviso en el que advierte por un sitio web falso que se promociona en nombre de la entidad y que ofrece supuestos servicios a los cuentahabientes de la institución. La entidad bancaria posicionó el foco de atención en la plataforma sucursalesbancobienestar.mx, que ofrece información sobre distintos procesos que deberían llevar a cabo los clientes en caso de sufrir algún tipo de problema, como el robo o extravío de su tarjeta. En este contexto, el organismo de Gobierno mexicano publicó un comunicado a través de su cuenta de X, en el que acusa de “falsa” a la página e invita a los internautas a informarse únicamente desde los canales oficiales. El Banco del Bienestar mantiene actualizados a todos los ciudadanos del país sobre las distintas gestiones que deben realizar si son clientes de la institución; entre ellas, actualizar su Número de Identificación Personal (NIP). Se trata de una cifra de 4 dígitos que sirve para identificar a una persona tanto en la banca electrónica y los cajeros automáticos, como también en otros sistemas tecnológicos. La clave cumple con distintas funciones, y sirve para realizar un gran número de operaciones con la Tarjeta del Bienestar, como por ejemplo efectuar transacciones o consultar información en línea. Por esta razón, es de suma relevancia que los clientes bancarios modifiquen este código y no lo compartan con extraños, ya que podrían vulnerar sus cuentas y robarse todo su dinero. En este sentido, quienes busquen actualizar y modificar el NIP deberán seguir una serie de sencillos pasos, que incluyen: