El calendario escolar 2025-2026 ya fue confirmado para miles de estudiantes en Texas y el cierre oficial de clases quedó fijado para el 22 de mayo. La medida alcanzará a todas las escuelas del distrito educativo de Canyon Independent School District (Canyon ISD), ubicado en el estado de Texas. La decisión fue aprobada por la Junta de Educación de Canyon Independent School District y establece que tanto alumnos de primaria como de secundaria comenzarán un receso extendido tras finalizar el ciclo lectivo. El calendario contempla además varias jornadas sin clases durante el año escolar. Según el calendario académico aprobado por el distrito, el último día de clases para los estudiantes será el viernes 22 de mayo de 2026. El ciclo escolar comenzará previamente el 13 de agosto de 2025. El distrito escolar Canyon ISD se encuentra en la ciudad de Canyon, en el área del Panhandle de Texas, cerca de Amarillo. El sistema educativo administra escuelas primarias, secundarias y preparatorias para miles de alumnos de la región. La Junta Escolar confirmó el cronograma tras analizar distintas propuestas elaboradas por el Consejo Asesor del Distrito. Finalmente se aprobó la opción que obtuvo mayor respaldo entre las familias y la comunidad educativa. Entre las fechas destacadas del calendario aparecen feriados nacionales, descansos académicos y cierres programados para estudiantes. El objetivo es organizar con anticipación las actividades escolares y los períodos de descanso durante el año lectivo.