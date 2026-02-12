La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió recientemente un aviso a por la comercialización ilegal de distintos productos con un reconocido principio activo: Tirzepatida. El organismo gubernamental encargado de velar por la salud de todos los habitantes de la República Mexicana confirmó el motivo por el cual desaprobó una serie de medicamentos y exigió a la población no comprarlos bajo ningún punto de vista. Tras una investigación reciente, la COFEPRIS alertó sobre la comercialización ilegal de productos de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, los cuales contienen el principio activo Tirzepatida y carecen de registro sanitario. La advertencia y el urgente pedido que lanzó la COFEPRIS se deriva del análisis técnico-documental presentado por el importador Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V.. Estas firmas identificaron la comercialización ilegal a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles, de los siguientes productos: En función de los datos que difundió la COFEPRIS, se recibieron notificaciones internacionales de las autoridades sanitarias de Colombia y Argentina, sobre la comercialización ilegal de los productos TIRZEPATIDA (GLP-1 / GIP) + B12 de la empresa PEPTIDE XPERTS y TIRZEC®5 de la empresa QUIMFA S.A. Al respecto, la entidad recuerda que la adquisición y uso de Tizepatida debe realizarse bajo prescripción de conformidad con el artículo 226 de la Ley General de Salud. En este contexto, pone el foco en la utilización que se le da ya que un uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista, puede ocasionar un estrés o sobreactividad en los órganos tales como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos.