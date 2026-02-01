El trámite de la visa a Estados Unidos entró en una nueva etapa y el impacto ya se siente en consulados de toda la región. Desde fines de 2025, una modificación clave eliminó uno de los atajos más usados por las familias: la edad dejó de ser un motivo automático para evitar la entrevista consular.

La actualización, emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, reinstaló la entrevista presencial como regla general para todas las personas que solicitan una visa de no inmigrante, incluso menores de 14 años y mayores de 79, un cambio que redefine la planificación de miles de trámites de cara a 2026.

Cambia el acceso a la visa: por qué ya no importa la edad

Durante años, niños y adultos mayores podían acceder a la visa americana sin presentarse ante un oficial consular. Esa excepción, que parecía estable, quedó atrás.

El nuevo criterio establece que todos los solicitantes deberán, en principio, asistir a una entrevista en persona, sin importar su edad. La exención pasó de ser la norma a convertirse en una excepción muy puntual, sujeta a revisión caso por caso.

En términos prácticos, esto significa que ningún solicitante tiene garantizado el trámite sin entrevista, aun cuando cumpla condiciones que antes lo habilitaban automáticamente.

Desde cuándo rige el cambio en la visa

Uno de los puntos que generó más dudas es la fecha de entrada en vigor. La aclaración es clave:

La normativa vigente es la publicada el 18 de septiembre de 2025 .

El cambio se aplica desde el 1 de octubre de 2025 .

Toda guía anterior quedó oficialmente reemplazada.

Para quienes inician o continúan su trámite en 2026, este es el único marco válido, aunque cada consulado conserva margen para definir cómo organiza citas y excepciones operativas.

Menores de 14 años: cómo cambia el trámite para familias

El impacto es directo en los hogares que solicitan visa de turista B1/B2 para viajar en grupo.

Ahora, los niños deben presentarse como solicitantes individuales, con entrevista incluida. Ya no alcanza con que el adulto principal complete el proceso y “sume” al menor al expediente.

Esto implica:

Traslados al consulado con el menor.

Mayor tiempo de espera para obtener cita.

Revisión directa del caso del niño por parte del oficial consular.

Mayores de 79: cuándo podría evitarse la entrevista

En el caso de los adultos mayores, el cambio también es contundente: la entrevista vuelve a ser la regla.

Solo en escenarios muy específicos —principalmente renovaciones recientes de visas B1/B2 que cumplan todos los requisitos— podría aplicarse una exención. Incluso en esos casos, el consulado mantiene la facultad de citar a entrevista si lo considera necesario.

La clave es entender que la exención ya no está garantizada, ni siquiera cumpliendo edad y antecedentes favorables.

Qué excepciones siguen vigentes en 2026

Aunque el sistema se endureció, no todas las exenciones desaparecieron. Siguen contempladas, entre otras:

Visas diplomáticas y oficiales (A, G, NATO y categorías específicas).

Renovaciones de visas B1/B2 dentro de un plazo acotado, con condiciones estrictas.

Casos particulares como visas temporales agrícolas, bajo criterios definidos.

Además, se exige:

Tramitar la visa en el país de residencia.

No tener rechazos recientes sin resolver.

No presentar indicios de inadmisibilidad.

Qué hacer si vas a tramitar la visa en 2026

Con las nuevas reglas, la recomendación es clara: