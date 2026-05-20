Palo para las educadoras de escuelas infantiles: el Congreso de los Diputados rechazó apoyar las demandas de mejoras laborales

El pleno del Congreso de los Diputados rechazó respaldar las reivindicaciones de mejoras laborales para las educadoras de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

La negativa se produjo con los votos en contra del PP y Vox, junto con la abstención de Junts y Coalición Canaria. La iniciativa también buscaba reforzar este primer ciclo —que no es obligatorio— para integrarlo dentro de la legislación educativa básica del Estado.

Los resultados de la votación para mejoras laborales de educadoras

Tras el debate de la moción presentada por Podemos en materia educativa —una sesión que el día anterior terminó con la expulsión de varias personas de la tribuna por interrumpir con protestas—, únicamente el PSOE y los partidos socios del Gobierno de Pedro Sánchez votaron a favor.

Entre las propuestas figuraba la fijación de ratios máximas de estudiantes por aula, tomando como referencia las recomendaciones del Consejo de Europa.

La iniciativa obtuvo 169 votos a favor, 170 en contra y 8 abstenciones, quedando finalmente rechazada. El texto proponía que las administraciones impulsaran modelos organizativos que garantizaran la presencia de parejas educativas en cada aula. Además, planteaba mejorar los salarios de estas profesionales “en aras de conseguir la equiparación progresiva con otras etapas educativas”.

Palo para las educadoras de escuelas infantiles: el Congreso de los Diputados rechazó apoyar las demandas de mejoras laborales EFE

¿Qué planteaba la propuesta para mejorar la educación infantil?

La moción, acordada entre Podemos, PSOE, ERC y EH Bildu, incluía que “todo ello, sin perjuicio de que las comunidades autónomas, en el uso de sus competencias exclusivas en la materia, puedan hacer las mejoras que consideren oportunas, para adecuarlas a sus respectivas realidades”. De este modo, se reconocía el margen de actuación de las comunidades autónomas en la aplicación de estas medidas.

La propuesta también insistía en la necesidad de reforzar la inclusión del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) dentro de la legislación básica estatal. El objetivo era consolidar su reconocimiento como una etapa educativa con identidad propia, incorporando criterios organizativos que favorezcan una atención más individualizada, siempre respetando las competencias autonómicas.

Asimismo, se planteaba avanzar hacia la equiparación del calendario laboral de las educadoras de 0 a 3 años con el del resto de etapas educativas. También se reclamaba el reconocimiento de tiempos no lectivos suficientes para tareas pedagógicas, de coordinación y gestión, equiparándolos progresivamente a los del tramo de 3 a 6 años.

Por último, las educadoras de la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PLEI) anunciaron nuevas movilizaciones. Este sábado se llevará a cabo una manifestación a nivel estatal en Madrid, convocada por los sindicatos CGT y CCOO, para continuar visibilizando sus demandas.