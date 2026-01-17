Estos son los nuevos valores oficiales de la UMA en 2026 que entrarán en rigor el 1 de febrero.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, confirmó el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, para 2026, que entrará en vigor a partir del 1 de febrero y tendrá efectos directos en múltiples obligaciones legales y administrativas.

De acuerdo con el organismo, la UMA registró una variación anual de 3.69% respecto a 2025, derivada del comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, observado en diciembre del año pasado.

Con este ajuste, la UMA vuelve a actualizarse como lo establece la Constitución, manteniéndose como referencia económica clave para pagos, sanciones, cuotas y trámites tanto federales como estatales.

El INEGI y la medición de la desigualdad: herramientas para comprender la realidad socioeconómica. Fuente: Shutterstock.

Estos son los nuevos valores oficiales de la UMA en 2026

El INEGI detalló en su comunicado que “los valores de la UMA que entrarán en vigor a partir del 1 de febrero de 2026 son” los siguientes:

Diaria: 117.31 pesos

Mensual: 3,566.22 pesos

Anual: 42,794.64 pesos

Estos montos serán utilizados durante todo 2026 para calcular pagos y sanciones previstas en leyes y reglamentos, sustituyendo cualquier referencia al salario mínimo para estos fines.

Nuevo aumento 2026: el INEGI confirmó los nuevos valores de la UMA que comenzarán a regir desde el primero de febrero. INEGI

¿Para qué sirve la UMA y por qué importa este aumento?

La UMA es, según el propio INEGI, “la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones” establecidas en leyes federales y estatales.

Entre los conceptos que suelen calcularse con base en la UMA se encuentran multas administrativas, créditos hipotecarios, aportaciones, deducciones, pensiones y diversos trámites gubernamentales, por lo que su actualización impacta directamente en la economía cotidiana de millones de personas.

El Instituto explicó que este ajuste anual se realiza conforme al mandato constitucional y que el cálculo corresponde exclusivamente al INEGI, utilizando el crecimiento interanual del INPC como base técnica, garantizando así certeza y uniformidad en su aplicación en todo el país.