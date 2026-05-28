El euro cotiza a 20.2 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 28 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,40%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.22 pesos y un mínimo de 20.2 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 0,55%, mientras que en el último año retrocedió -6,19%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro alternó subas y bajas con predominio alcista, cerrando con un impulso final de tres avances consecutivos y sin días estables.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.86%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.89%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento por tercer día consecutivo. Este comportamiento indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores, donde se había estabilizado.

Con una tendencia al alza, el Euro parece estar ganando confianza en el mercado, lo que podría atraer más inversiones en el futuro cercano.

Este patrón sugiere un posible cambio en la percepción del Euro, impulsado por factores económicos favorables.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.