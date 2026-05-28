La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 28 de mayo de 2026 en México es de 12.56 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.29%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.55 pesos.

La cotización del Dólar canadiense mostró una variación semanal de 0.19% y una variación anual de -7.60%, lo que sugiere un leve avance reciente frente a una tendencia bajista en el último año.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense fue volátil: tras una breve alza inicial, encadenó una racha prolongada de caídas y cerró con un repunte de tres jornadas; aun así, el balance del periodo es bajista.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.55%.

Hoy, el dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva tras tres días consecutivos de incrementos en su cotización. Esta subida sigue a un periodo de estabilidad, lo que sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el futuro cercano.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que factores económicos recientes han influido en la percepción del dólar canadiense, impulsándolo hacia arriba en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".