Recientes informaciones vertidas por el Pentágono, la sede de Defensa del Departamento de los Estados Unidos, advirtió sobre una posible amenaza que hasta ahora no estaba en los planes: la posibilidad de un apagón eléctrico global debido al cambio climático. ¿De qué se trata? Según reportes recientes, elaborado en conjunto con la Academia de Guerra del Ejército de Estados Unidos, fenómenos que aquejan al mundo actualmente como el calentamiento global podrían provocar un aumento en los eventos meteorológicos catastróficos. De esta manera, olas de calor, incendios e inundaciones podrían ser una constante. Estos fenómenos propios del clima podrían llevar al límite el desgaste de las redes eléctricas de Estados Unidos. El estudio, publicado a mediados de 2024, estima que en menos de 20 años la combinación entre las altas temperaturas y eventos climáticos extremos podría derivar en apagones a gran escala. Si bien el Pentágono no especifica la fecha exacta en la que llegará el próximo corte de luz en Estados Unidos y en el mundo, el informe prevé que cuanto más se intensifiquen los fenómenos vinculados al cambio climático, mayor será la posibilidad de que las redes eléctricas colapsen. Se trata de un escenario que tendría consecuencias catastróficas, no solo para la población civil, sino también para el funcionamiento operativo del ejército estadounidense. El documento señala que ciertas unidades fundamentales en la defensa del país podrían verse vulneradas. Uno de los puntos del informe, considerado como alarmante por la milicia estadounidense, señala que muchas bases militares ya están en peligro por su ubicación: muchas de ellas están localizadas en zonas vulnerables a eventos extremos, como incendios, huracanes y otros eventos prolongados. Si bien muchas de estas bases cuentan con energía autónoma, otras tantas dependen de las redes eléctricas regionales. Si estas colapsan durante un evento prolongado, el Pentágono no podría garantizar una respuesta militar eficiente ni mantener su operatividad logística.