"La fuerza laboral se distribuyó en 51.9% hombres con un salario promedio de $5.7k MX y, 48.1% mujeres con salario promedio de $4.73k MX", informó Data México.

El nuevo debate que divide al país es el pago de las propinas a meseros, camareros, baristas y demás personal de servicio que reciben un pago extra por “servir” a los clientes. ¿La propina es voluntaria u obligatoria? Ante la pregunta, la Profeco zanjó la duda y dejó claro que la propia no es obligatoria.

Según expresó la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, apoyada en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

Salario de meseros sin propinas.

En ese sentido, las autoridades dejan en claro que ningún trabajador, supervisor y/o jefe, puede incentivar o insinuar un pago obligatorio de la propina y mucho menos, incluir la propia en la cuenta.

Así será el salario mínimo de los meseros sin las propias

La información publicada por Data México, del Gobierno Federal, indican que el salario de los meseros es de 5230 pesos mexicanos con una jornada laboral de 40.8 horas a la semana.

Datos clave de los meseros en México

Población ocupada: 629 k

Salario promedio mensual: $5.23k MX,

Horas semanales trabajadas: 40.8

Días semanales trabajados: 4.96

Años de escolaridad promedio: 10.7

Data México indica que “La fuerza laboral de meseros durante el primer trimestre de 2025 fue 629K personas”, siendo Jalisco el estado con mayor cantidad de meseros, con un total de 68.7K, seguido por el Estado de México con 68.6K y Ciudad de México con 65.1K.

El Gobierno recomienda a los clientes revisar su cuentas antes de pagar

La Profeco emitió un comunicado en el que advierte a los clientes de revisar la cuenta antes de pagarla, evitando así el cobro obligatorio y fuera de ley de la propina.

“La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda siempre revisar cuidadosamente la cuenta y en caso de notar cargos que no reconocen, preguntar inmediatamente de qué se trata”.

Las propinas no son obligatorias Fuente: Shutterstock Shutterstock

En tal caso de que haya alguna irregularidad, el Gobierno de México dispuso los siguientes medios para que los clientes puedan hacer la denuncia del lugar donde estén obligando al usuario a pagar la propina.

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o al 800 468 8722

Correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

El reporte del Gobierno de Claudia Sheinbaum también deja en evidencia una diferencia sustancial en los salarios de los meseros según el género: “La fuerza laboral se distribuyó en 51.9% hombres con un salario promedio de $5.7k MX y, 48.1% mujeres con salario promedio de $4.73k MX”, informó Data México.