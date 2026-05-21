Miles de usuarios en México están a semanas de quedarse sin servicio de telefonía móvil sin saberlo. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) activó un mecanismo de registro obligatorio que tiene fecha de vencimiento definitiva: el 30 de junio de 2026. Quien no cumpla, pagará las consecuencias desde el 1 de julio.

El reloj ya corre: si no haces esto antes del 30 de junio, tu línea de teléfono desaparece

La CRT estableció como fecha límite improrrogable el próximo 30 de junio para que todos los usuarios de telefonía móvil vinculen su número celular a su Clave Única de Registro de Población (CURP). El objetivo detrás de la medida es desactivar líneas anónimas que se utilizan para cometer delitos como extorsión, fraude y secuestro virtual.

No se trata de una advertencia menor: al día siguiente, el 1 de julio, las restricciones entran en vigor de forma automática y sin aviso previo para quienes no hayan completado el trámite.

Registro obligatorio de líneas celulares en México 2026: qué pasa si no vinculas tu número con la CURP antes del 30 de junio y cómo evitar la suspensión total del servicio móvil. Fuente: Shutterstock

Esto es exactamente lo que perderás si no registras tu línea a tiempo

La suspensión no es parcial. Todas las líneas que no completen el registro obligatorio quedarán completamente inactivas en tres sentidos:

Sin llamadas : no podrás realizar ni recibir ningún tipo de llamada telefónica.

Sin mensajes ni datos móviles : quedará bloqueado el envío de SMS y el acceso a internet móvil.

Solo alertas de emergencia: el único servicio que se mantendrá activo será la recepción de alertas sísmicas y mensajes de protección civil.

La CRT aclaró que el número no se pierde de forma permanente: una vez que el usuario realice el registro, podrá recuperar su línea y retomar todos los servicios con normalidad.

Cómo registrar tu número en menos de 5 minutos desde tu celular

El trámite está a cargo de los operadores de telefonía, no tiene ningún costo y puede completarse en pocos minutos desde el portal oficial registratulinea.crt.gob.mx o en los centros de atención de cada compañía. El proceso es el siguiente:

Ingresa al portal y selecciona tu compañía telefónica. Ingresa tu número celular. Fotografía ambas caras de tu credencial del INE u otra identificación oficial vigente. Realiza la verificación de identidad con la cámara de tu teléfono siguiendo las instrucciones en pantalla. Al terminar el flujo, tu registro quedará confirmado.