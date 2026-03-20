En Guadalajara, el gobierno municipal lanzó una nueva aplicación para el pago de parquímetros, accesible tanto en iOS como en Android. Con esta herramienta, los conductores podrán controlar y pagar su tiempo de estacionamiento directamente desde su celular, sin necesidad de intermediarios. La aplicación Blinkay fue presentada por las autoridades de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, como una herramienta digital que permite pagar y gestionar parquímetros de manera virtual en las zonas reguladas de la ciudad. Su objetivo es reemplazar el uso de los dispositivos físicos instalados en la vía pública. Los usuarios de iPhone pueden descargar la aplicación desde Apple App Store, mientras que quienes tengan Android pueden obtenerla en Google Play Store, sin costo adicional. Una vez instalada, es necesario crear una cuenta personal y registrar las placas del vehículo. Con estos datos, el conductor podrá comenzar a utilizar el servicio. Con Blinkay activada, los conductores pueden pagar únicamente por el tiempo que su vehículo esté realmente estacionado. La aplicación también permite extender o controlar el tiempo de estacionamiento desde el celular, sin tener que regresar a donde se encuentra el automóvil. El municipio resaltó que la aplicación simplifica el uso del estacionamiento en zonas de alta demanda, ofreciendo una experiencia más ágil para los conductores y modernizando el sistema de parquímetros tradicional de Guadalajara. Otra ventaja es que permite registrar varios vehículos en una sola cuenta, lo que resulta práctico para personas con más de un automóvil o familias que prefieren centralizar los pagos de estacionamiento sin crear perfiles adicionales.