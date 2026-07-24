La cartilla también precisa que "el procedimiento de presentación de una queja es un trámite gratuito e imparcial".

Las personas trabajadoras del hogar remuneradas cuentan con mecanismos gratuitos para defender sus derechos laborales cuando consideran que estos han sido vulnerados. Estas herramientas permiten recibir asesoría, buscar una conciliación con el empleador o, en algunos casos, iniciar un procedimiento legal.

De acuerdo con la Cartilla informativa sobre atención de quejas y asesoría legal para personas trabajadoras del hogar remuneradas, existen diversas instituciones que brindan orientación y acompañamiento para reclamar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, LFT, sin que el trámite represente un costo para la persona trabajadora.

Cualquier otra violación a los derechos laborales reconocidos por la legislación.

¿Qué trámites gratuitos pueden realizar las trabajadoras del hogar?

La cartilla señala que las personas trabajadoras del hogar pueden acudir al Centro de Conciliación Laboral (CCL), a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, PRODET, o a las Secretarías del Trabajo estatales, dependiendo de su situación y del tipo de apoyo que requieran. Todos estos procedimientos son gratuitos y buscan proteger sus derechos laborales.

Entre los casos en los que es posible presentar una queja destacan:

No contar con un contrato de trabajo por escrito.

Recibir un salario que consideran injusto.

Tener jornadas laborales excesivas.

No recibir vacaciones o días de descanso obligatorios.

Ser despedida de manera injustificada.

No estar inscrita al IMSS .

Ser víctima de discriminación.

Ser despedida por embarazo.

Cualquier otra violación a los derechos laborales reconocidos por la legislación.

La cartilla también precisa que “el procedimiento de presentación de una queja es un trámite gratuito e imparcial”, mientras que la PRODET ofrece representación legal sin costo mediante una abogada o abogado que asesora a la trabajadora durante el proceso.

Presidente de México.

¿Qué hace el Centro de Conciliación Laboral y la PRODET?

El Centro de Conciliación Laboral busca que la trabajadora y la persona empleadora lleguen a un acuerdo antes de iniciar un juicio.

Si la solicitud es aceptada, se programa una audiencia de conciliación en la que ambas partes exponen su caso y, de alcanzarse un acuerdo, se firma un convenio que pone fin al conflicto laboral.

Por su parte, la PRODET brinda asesoría jurídica gratuita y puede representar legalmente a la trabajadora. Si el empleador no acude a las reuniones de conciliación o no es posible llegar a un acuerdo, la Procuraduría recopila la información necesaria para elaborar la demanda correspondiente.

Además, la cartilla indica que si la PRODET determina que no es la autoridad competente para atender el caso, canalizará a la persona trabajadora hacia la institución que corresponda para que continúe con su procedimiento.

¿Qué pueden hacer las Secretarías del Trabajo estatales?

¿Qué pueden hacer las Secretarías del Trabajo estatales?

Las Secretarías del Trabajo de cada entidad también reciben quejas cuando no se respetan las condiciones generales de trabajo, como el salario, las vacaciones, los días de descanso, el aguinaldo o la jornada laboral establecida en la Ley Federal del Trabajo.

Una vez presentada la denuncia, la autoridad puede ordenar una inspección al centro de trabajo para verificar las condiciones laborales. Durante este procedimiento se revisa la documentación correspondiente y se levanta un acta de inspección para determinar si existe incumplimiento de la ley.

Finalmente, tras analizar las pruebas, la autoridad emite una resolución que puede ser sancionatoria o absolutoria. Si la persona trabajadora no está de acuerdo con el resultado, tiene la posibilidad de promover un recurso de inconformidad o acudir a las instancias legales que correspondan, de acuerdo con lo señalado en la cartilla informativa.