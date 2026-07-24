Suspenden las clases este viernes en los colegios y estos alumnos tendrán un fin de semana largo antes de las vacaciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2026-2027 , aplicables en las 32 entidades del país para preescolar, primaria, secundaria, educación normal y demás instituciones de formación docente.

Cuándo empiezan las clases y cuántos días sin clases habrá

El calendario para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, constará de 185 días de clase.

Las vacaciones de verano tendrán fin el 30 de agosto, y el nuevo ciclo iniciará el 31 de agosto de 2026, para concluir el 9 de julio de 2027.

Antes del arranque, del 24 al 28 de agosto de 2026, se realizará la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar.

Durante el ciclo habrá ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), días en los que no hay clases para los alumnos:

de 2026

el 25 de septiembre

el 30 de octubre

el 27 de noviembre

de 2027

el 29 de enero

el 26 de febrero

el 30 de abril

el 28 de mayo

el 25 de junio.

A esto se suman las suspensiones oficiales de labores docentes:

de 2026

el 16 de septiembre

el 2 y 16 de noviembre

el 25 de diciembre

de 2027

el 1 y 6 de enero

el 1 de febrero

el 15 de marzo

el 5 de mayo.

El Gobierno anunció que las vacaciones se extenderán hasta el 30 de agosto y los alumnos tendrán siete días sin clases hasta que termine el año. Gobiern de México

Los dos periodos de receso escolar del ciclo

El calendario contempla dos recesos generales. El primero irá del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, con regreso a clases el 7 de enero. El segundo se extenderá del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Para quienes buscan anticipar el próximo ciclo, la SEP también confirmó que las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.

En paralelo, el calendario para educación normal y demás instituciones de formación de maestras y maestros constará de 190 días. Las clases iniciarán también el 31 de agosto de 2026 y concluirán el 13 de julio de 2027, con un Periodo de Planeación y Habilitación Docente del 17 al 28 de agosto de 2026.