Este tipo de programas está dirigido principalmente a personas con capacidad de realizar inversiones importantes.

La gran mayoría de los países requieren de trámites burocráticos muy extensos y complejos para entregar las residencias y nacionalidades; sin embargo, existe una posibilidad alternativa para quienes pueden llegar a aprovecharla y así tener el permiso de residencia con una visa muy particular.

Se trata de las Golden Visa, estos tipos de visados se han convertido en una de las alternativas más conocidas para quienes buscan establecerse legalmente en otro país a través de una inversión. Estos programas migratorios permiten a ciudadanos extranjeros acceder a un permiso de residencia al cumplir con los requisitos económicos establecidos por cada gobierno.

Italia, Portugal y Estados Unidos entregan la residencia permanente en su territorio a quienes puedan hacer un trámite sencillo con este tipo de visa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Aunque suelen conocerse como “visas doradas”, en realidad se trata de programas de residencia por inversión. Cada nación fija sus propias condiciones, los montos mínimos que deben invertirse y los plazos necesarios para acceder posteriormente a la residencia permanente o, en algunos casos, a la ciudadanía.

Italia, Portugal y Estados Unidos mantienen esquemas de este tipo con diferencias importantes en cuanto al capital requerido, las modalidades de inversión y el tiempo que debe permanecer el beneficiario en el país para conservar el permiso.

¿Cómo funciona la Golden Visa en Italia, Portugal y Estados Unidos?

La Golden Visa permite que un extranjero obtenga un permiso de residencia a cambio de realizar una inversión significativa en el país anfitrión. Dependiendo del programa, la inversión puede destinarse a fondos, empresas, proyectos culturales o generación de empleo.

Estos son algunos de los programas vigentes y sus requisitos principales:

Portugal

Inversión desde 250.000 euros para apoyar las artes y la restauración del patrimonio cultural, o desde 500.000 euros mediante la adquisición de participaciones en fondos de inversión.

Los beneficiarios deben permanecer únicamente siete días al año en el país para conservar el permiso. Después de cinco años pueden solicitar la residencia permanente y, tras cumplir el tiempo exigido por la legislación portuguesa, optar por la ciudadanía.

Italia

Inversión mínima desde 250.000 euros en empresas emergentes innovadoras, aunque existen otras opciones que alcanzan hasta 2 millones de euros. El permiso inicial tiene una duración de dos años, con posibilidad de renovarse por tres años adicionales. La ciudadanía puede solicitarse después de 10 años de residencia legal en el país.

España, Portugal, Grecia e Italia están endureciendo controles y ya hay viajeros que no pudieron entrar EFE

Estados Unidos

El programa EB-5 exige una inversión de 800.000 dólares o más en una empresa, además de la creación de al menos 10 empleos permanentes a tiempo completo para trabajadores estadounidenses calificados. Quienes cumplen con los requisitos obtienen una Green Card, que les permite residir permanentemente en el país y, tras cinco años de residencia, solicitar la ciudadanía estadounidense si cumplen las demás condiciones legales.

Más allá del monto económico, todos estos programas exigen demostrar el origen legal de los fondos y cumplir con los procedimientos migratorios correspondientes. Cada solicitud es evaluada individualmente por las autoridades del país donde se presenta.

Además de la posibilidad de vivir legalmente en otro territorio, las Golden Visa suelen ofrecer ventajas como acceso a los sistemas de salud y educación, oportunidades para hacer negocios y, en el caso de Portugal, la posibilidad de viajar por el Espacio Schengen conforme a las reglas migratorias vigentes.

Opción de residencia y visado. Fuente: Shutterstock MEDHAT AUDEH

¿Quiénes pueden acceder a una Golden Visa?

Este tipo de programas está dirigido principalmente a personas con capacidad de realizar inversiones importantes.

Entre los perfiles más comunes se encuentran ciudadanos de países emergentes que buscan mejorar su calidad de vida, proteger su patrimonio o acceder a mejores oportunidades de educación, salud y seguridad para sus familias.

También son una alternativa para empresarios e inversionistas que mantienen actividades comerciales internacionales y desean ampliar sus operaciones en nuevos mercados.

En algunos casos, incluso ciudadanos estadounidenses recurren a las Golden Visa europeas para establecer una segunda residencia, diversificar sus inversiones o facilitar su movilidad y permanencia en Europa.