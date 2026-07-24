El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un programa llamado Apoyo a Jubilados , que permite reducir la mensualidad del crédito de vivienda para que el pago mensual no exceda el 25% del monto que la persona recibe por su pensión o jubilación del IMSS.

A quiénes está dirigido este beneficio

El programa está pensado para personas que ya dejaron de cotizar al IMSS y cumplen con los requisitos establecidos por el instituto. El objetivo es que el pago del crédito hipotecario sea acorde con la nueva capacidad económica del jubilado, evitando que la reducción de ingresos derive en un incumplimiento de la deuda.

Los gastos por seguros y comisiones no están sujetos a esta reducción, por lo que se siguen cobrando de forma independiente a la mensualidad del crédito.

Confirmado y definitivo | Le quitarán hasta el 25% de la pensión a los adeudos de crédito de vivienda. Shutterstock

Cómo se tramita y qué pasa si se pierde el beneficio

El trámite debe realizarse de manera presencial, en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o en la delegación más cercana al domicilio del acreditado.

Para iniciar el proceso es necesario presentar una identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte) y el original de la resolución o dictamen de jubilación o pensión, emitido por el IMSS, el ISSSTE, una Afore o la aseguradora correspondiente.

Si el jubilado no puede acudir en persona, puede nombrar a un representante mediante una carta poder o poder notarial, quien también deberá presentar una identificación oficial vigente.

Una vez revisada la documentación, el Infonavit informa cuál será la nueva mensualidad. Si el acreditado está de acuerdo, debe volver a las oficinas para firmar el convenio de reestructura. Si en algún momento se incumplen las condiciones de este beneficio, el jubilado puede perderlo y regresar a los términos originales de su crédito.