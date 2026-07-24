Llenar de bicarbonato de sodio la entrada de una casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

En muchos hogares, el bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados para la limpieza gracias a sus propiedades. Además de emplearse en la cocina o para quitar manchas, también hay quienes lo colocan en la entrada de la casa por los beneficios prácticos que puede aportar en determinadas situaciones.

Aunque existen numerosas creencias populares alrededor de este ingrediente, los usos que cuentan con respaldo se relacionan con su capacidad para neutralizar olores, absorber humedad y funcionar como una barrera complementaria contra algunos insectos cuando se aplica de la manera adecuada.

Si bien no reemplaza productos específicos de limpieza ni tratamientos profesionales para el control de plagas, el bicarbonato de sodio puede ser un aliado económico y fácil de conseguir para mantener en mejores condiciones la zona de ingreso al hogar.

Bicarbonato de sodio en la entrada de la casa: para qué sirve realmente

Uno de los usos más conocidos del bicarbonato de sodio es ayudar a desalentar el paso de hormigas y otros insectos rastreros. Para ello suele colocarse una fina capa en grietas, zócalos y umbrales, que son algunos de los puntos por donde estos animales suelen ingresar.

Su funcionamiento se relaciona con sus propiedades alcalinas. Cuando las hormigas entran en contacto o consumen el bicarbonato, este puede alterar su organismo, por lo que muchas personas lo utilizan como una medida complementaria para reducir su presencia. En algunos casos también se combina con talco para reforzar la barrera física.

Además, el bicarbonato de sodio también puede ayudar a absorber parte de la humedad que se acumula en sectores como marcos de puertas, rincones o zonas poco ventiladas, donde suelen aparecer malos olores o favorecerse la presencia de insectos.

Qué otros beneficios puede ofrecer el bicarbonato de sodio

Otra de las propiedades más valoradas del bicarbonato de sodio es su capacidad para neutralizar olores. Colocado en un pequeño recipiente o distribuido en una zona específica, puede contribuir a disminuir los olores asociados a la humedad o a espacios cercanos donde se almacenan residuos.

Este efecto no significa que elimine la causa del problema, pero sí puede ayudar a mejorar el ambiente mientras se realizan tareas de limpieza o ventilación.

Para aprovechar sus propiedades, muchas personas lo utilizan de estas formas:

Espolvorearlo en grietas y umbrales como barrera complementaria frente a hormigas.

Colocarlo en recipientes abiertos cerca de la entrada para ayudar a neutralizar olores.

Aplicarlo en rincones con humedad antes de realizar la limpieza habitual.

Renovarlo periódicamente para mantener su eficacia, especialmente si estuvo expuesto a la humedad o la lluvia.

El bicarbonato de sodio es un producto versátil para distintas tareas domésticas y puede ser útil en la entrada de la casa cuando se utiliza con fines prácticos, siempre como complemento de una correcta limpieza y del mantenimiento habitual del hogar.