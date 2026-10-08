Una boleta "planchada" o sin marcas de doblez es identificada por los funcionarios de casilla para evitar su conteo irregular.

Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución histórica respecto a las llamadas “boletas planchadas”, es decir, aquellas boletas sin marcas de doblez que generan controversia en los procesos organizados por el INE.

Esta determinación busca proteger la certeza jurídica de las elecciones en México. Ante la duda que generaba su legitimidad a la hora de contabilizarlas en los comicios, el Tribunal determinó que estos ejemplares serán descartados de forma definitiva .

¿Qué son exactamente las boletas planchadas y por qué se les llama así?

Las “boletas planchadas” son aquellas papeletas electorales que se encuentran completamente lisas, es decir, que no presentan ningún tipo de pliegue o marca de doblez.

El término se utiliza coloquialmente en el ámbito electoral mexicano para describir material que físicamente desafía el procedimiento ordinario de votación .

Su aparición en las casillas o durante los cómputos distritales suele encender las alertas de los funcionarios y representantes de partidos políticos debido a la imposibilidad lógica de su introducción limpia a través de las ranuras reglamentarias.

Las ranuras de las urnas físicas miden alrededor de 12 centímetros, por lo que físicamente es imposible ingresar una boleta totalmente extendida. TEPJF

¿Por qué estas boletas son polémicas durante las elecciones?

El proceso de emisión del sufragio en México está protegido por una secuencia legal obligatoria y estricta que todo ciudadano debe seguir:

Recibir la boleta oficial de manos de los funcionarios de casilla

Ingresar a la mampara para marcarla en absoluta secrecía

Doblar la boleta adecuadamente para preservar el secreto del voto

Depositarla por la ranura correspondiente en la urna.

La presencia de una boleta completamente lisa rompe de manera drástica esta cadena jurídica esencial. Al no existir dobleces, se destruye la presunción de que el documento provino de un voto libre, secreto y auténtico emitido por un ciudadano el día de la jornada comicial.

El motivo por el que el Tribunal Electoral ordenó al INE dejarlas fuera del conteo

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Tribunal Electoral (TEPJF) en su expediente principal (SUP-JDC-473/2026 y acumulados), la razón fundamental para ordenar al Instituto Nacional Electoral la exclusión de estas papeletas radica en la imposibilidad física de su ingreso legítimo.

Las urnas físicas cuentan con una ranura de dimensiones reducidas: aproximadamente de 12 centímetros de longitud por unos cuantos milímetros de ancho. Mientras que las boletas miden entre 20 y 28 centímetros.

Por lo tanto, el Tribunal determinó que físicamente no hay manera de introducir una boleta totalmente extendida sin doblarla. Computarlas equivaldría a convalidar anomalías o ingresos irregulares, abriendo la puerta a la manipulación de los resultados electorales y afectando gravemente la confianza institucional.

¿Quiénes deben detectar estas boletas y qué procedimiento se debe seguir?

La identificación y el manejo de estas papeletas recaen en dos instancias clave según el momento del proceso:

Los ciudadanos integrantes de las mesas directivas de casilla : son los primeros filtros encargados de notar irregularidades físicas al vaciar las urnas.

Los Consejos Distritales: de manera excepcional, actúan durante los recuentos totales o parciales de votos.

La instrucción definitiva del TEPJF al INE establece que, al acreditarse la existencia de boletas planchadas, estas no deberán contarse como parte de la votación oficial. En su lugar, tendrán que ser separadas de inmediato, registradas formalmente en las actas de incidentes y conservadas de manera independiente para garantizar la absoluta transparencia y certeza del proceso democrático.