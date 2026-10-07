El Tren Felipe Ángeles o Tren AIFA que conecta desde el 26 de abril del 2026 a Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), le dice adiós las tarifas promocionales que acompañaron su primer periodo de operación. A partir del sábado 10 de octubre, los usuarios deberán pagar los nuevos precios establecidos de acuerdo con la distancia recorrida, así como entraran en vigencia las nuevas tarifas.

La inauguracón del Tren AIFA conectó dos puntos céntricos para viajeros en Méixco de forma rápida, cómoda y segura, pues su entrada en operación representó una nueva alternativa para quienes necesitan trasladarse entre la Ciudad de México, la zona norte del Estado de México y el aeropuerto.

“¡Actualizamos nuestras tarifas! A partir del sábado 10 de octubre, entran en vigor las nuevas tarifas del Tren AIFA, autorizadas por la ATTRAPI. Ahora, el costo de tu viaje dependerá de la distancia recorrida. Consulta tu tarifa antes de iniciar el viaje", publicó Tren AIFA.

Tren Buenavista - Aifa le dice adiós a las tarfias promocionales. Tren AIFA

Adiós a las tarifas promocionales del Tren AIFA

Cuando comenzó el servicio, el tren ofreció una tarifa promocional de 45 pesos para los viajes con origen o destino en el AIFA y de 11.50 pesos para los traslados entre estaciones intermedias. La conexión también permite enlazar con el Tren Suburbano desde Buenavista y con otros medios de transporte en la zona.

El periodo de tarifas promocionales concluirá y dará paso a un esquema que establece diferentes precios según la distancia. De acuerdo con la información difundida en el propio sistema, las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse el sábado 10 de octubre.

Los precios vigentes serán desde el sábado 10 de octubre del 2026:

Viaje corto 0 km a 12.89 km: 11.50 pesos

Viaje medio 12.90 km a 25.59 km: 26.50 pesos

Viaje largo 25.60 km a 37.60 km: 40.00 pesos

Viaje a AIFA 0 km a 41.20 km: 110.00 pesos

El cambio implica que el traslado entre Buenavista y el AIFA pasará de los 45 pesos promocionales a 110 pesos. La información sobre las nuevas tarifas se encuentra en publicidad y materiales colocados en las instalaciones y trenes del sistema.

El acceso continúa realizándose mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (TUMI), con lectura tanto en la estación de origen como en la estación de destino.

El trayecto con origen y destino AIFA será de 110 pesos desde este sábado 10 de octubre. Tren AIFA

Horarios y recorridos del Tren Felipe Ángeles

El servicio conecta Buenavista con el AIFA mediante siete estaciones y comenzó operaciones con cuatro trenes, una frecuencia de 30 minutos y una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora, según indicó el propio Gobierno de México en su comunicado y tal cual como lo sostiene el sitio web ofical de Tren AIFA.

En ese sentido, el sistema cuenta con una estación ubicada dentro del aeropuerto, lo que facilita el traslado de los viajeros que utilizan esta terminal y entre sus principales características se encuentran la siguientes:

Buenavista-AIFA: recorrido de 43 kilómetros.

Tiempo inicial: menos de 60 minutos.

Velocidad máxima inicial: 100 kilómetros por hora.

Frecuencia: cada 30 minutos.

Conexión: Suburbano en Buenavista y transporte público en la zona.

"El acceso será con la Tarjeta de Movilidad Integrada, con lectura en la estación de origen y en la estación de destino", afirmó el Gobierno de México. Tren AIFA

El “tiempo es oro”, afirmó el Gobierno resaltando el beneficios de la velocidad del Tren AIFA

El recorrido entre Buenavista y el AIFA es de 43 kilómetros y permite hacer el trayecto en menos de 60 minutos.

Los horarios son de 05:00 a 00:00 horas de lunes a viernes, de 06:00 a 00:00 los sábados y de 07:00 a 00:00 domingos y días festivos.

El sistema contempla mejorar progresivamente sus tiempos de recorrido y eventualmente operar con 10 trenes. El Gobierno de México señala que el objetivo es alcanzar una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora conforme avance la operación. Como resume la información oficial: “El Felipe Ángeles te lleva al AIFA”.