Mejoravit: crédito de hasta 163,030 pesos para remodelar tu vivienda sin hipotecar.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presenta una opción no hipotecaria destinada a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que posean una Afore. Este financiamiento permite obtener hasta 160,000 pesos.

El crédito Mejoravit Solo para Ti del Infonavit permite acceder a financiamientos que oscilan entre 10,000 pesos y más de 160,000 pesos, dependiendo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Este producto está diseñado para la remodelación, ampliación o reparación de viviendas, sin requerir que estas se ofrezcan como garantía.

Financiamiento del Infonavit en México. Fuente: Shutterstock

Conoce los detalles de esta alternativa financiera y sácale provecho a los préstamos que ofrece el organismo en México. Ten en cuenta los requisitos obligatorios para solicitar el dinero.

Requisitos para solicitar Mejoravit Solo para Ti

El organismo confirma la vigencia de las disposiciones a nivel nacional.

En adelante, se presentan las condiciones establecidas por las autoridades.

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados.

Autorizar consulta en buró de crédito.

No contar con un crédito activo en el organismo público.

Habitar la vivienda a mejorar o realizar obras en un inmueble a nombre de familiares cercanos.

La suma de edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en los hombres y los 75 en las mujeres.

¿De cuánto es el crédito de Infonavit?

Créditos de hasta 41,273.47 pesos: tasa fija de 10% anual con plazos de 1 a 5 años.

Créditos mayores a 41,273.47 pesos: tasa fija de 11% anual con plazos de hasta 10 años.

Los montos dependen de la tasa y el plazo elegidos por el interesado.

Se presentan a continuación las pautas precisas para la gestión del beneficio.

Acceder a Mi Cuenta Infonavit para verificar la elegibilidad y el monto disponible. Autorizar la consulta en Buró de Crédito y seleccionar el plazo. Elaborar un proyecto y un presupuesto de obra. Reunir la documentación necesaria: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario y formatos descargados de la plataforma. Iniciar el trámite en línea o en un Centro de Servicio Infonavit (CESI). Formalizar el crédito y aplicar los recursos en un plazo máximo de 9 meses.

Para obtener información adicional acerca de esta disposición, se recomienda visitar el sitio web oficial del organismo, donde podrá encontrar actualizaciones pertinentes.