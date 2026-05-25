Mejorar una vivienda puede convertirse en un desafío para miles de trabajadores que necesitan recursos para realizar reparaciones o remodelaciones sin recurrir a un crédito hipotecario. Para estos casos, el Infonavit cuenta con una alternativa diseñada específicamente para realizar mejoras en el hogar sin comprometer la propiedad como garantía.

Aunque muchos derechohabientes conocen los créditos para comprar una casa, existe un financiamiento enfocado en quienes buscan renovar espacios, cambiar pisos, impermeabilizar techos, pintar interiores o incluso mejorar áreas como la cocina, el baño o el jardín. Se trata de Mejoravit Solo para Ti, un esquema que puede solicitarse directamente ante el instituto.

Antes de iniciar el trámite, es importante conocer los requisitos y condiciones establecidos por el organismo. El acceso al crédito depende de la situación laboral del trabajador, el saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda y otros criterios definidos por el programa.

Mejoravit Solo para Ti: requisitos para acceder al crédito Infonavit

El programa Mejoravit Solo para Ti es un crédito no hipotecario otorgado por el Infonavit para realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras que no afecten la estructura de la vivienda. Una de sus principales características es que la propiedad no queda como garantía, ya que el respaldo del financiamiento es el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

Para solicitar el crédito, el trabajador debe ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con sus registros biométricos actualizados. Además, es necesario autorizar la consulta del historial en el Buró de Crédito.

Otro requisito importante es no tener un crédito vigente con el Infonavit. Asimismo, la vivienda donde se realizarán las mejoras debe pertenecer al solicitante, a su cónyuge o concubino(a), hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros, y debe ser habitada por quien solicita el financiamiento.

La suma de la edad del trabajador y el plazo del crédito no puede superar los 70 años en hombres ni los 75 años en mujeres, de acuerdo con las reglas vigentes del programa.

Crédito Infonavit: montos, tasas y cómo solicitar Mejoravit Solo para Ti

De acuerdo con el Infonavit, el monto disponible para este financiamiento va desde 10,698.67 pesos hasta 169,039.02 pesos, sin exceder el 90% del saldo existente en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.

Cuando el monto solicitado es de hasta 42,794.69 pesos, la tasa de interés fija es del 10% anual y el plazo puede elegirse entre uno y cinco años. Para cantidades superiores a ese límite, la tasa fija es del 11% anual, con plazos que van de uno a diez años.

Los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria del trabajador, quien puede utilizarlos para realizar mejoras autorizadas en la vivienda. Además, quienes buscan regularizar una propiedad pueden destinar hasta el 30% del crédito al pago de gastos notariales relacionados con la obtención del título jurídico.

Las personas interesadas pueden consultar su elegibilidad, conocer el monto al que podrían acceder y revisar los requisitos actualizados a través de Mi Cuenta Infonavit, la plataforma oficial del instituto donde se inicia el trámite de este financiamiento.