Si estas a punto de solicitar un crédito hipotecario en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para comprar, construir o remodelar tu vivienda, hay una advertencia que debes conocer: el organismo público bloqueará automáticamente cualquier trámite si el solicitante no presenta la constancia del curso “Saber más para decidir mejor”. Este requisito, completamente disponible en línea, es obligatorio y aplica sin excepciones, sin importar si ya tienes listo el resto de tu expediente. Solicitar un crédito hipotecario implica asumir una deuda de largo plazo que puede comprometer las finanzas del trabajador durante décadas. Por eso, el organismo público diseño su proceso de petición e incorporó un taller educativo como requisito previo y obligatorio, titulado “Saber más para decidir mejor”. De acuerdo con los lineamientos oficiales, sin la constancia de este curso el trámite se detiene de forma automática. No importa si ya elegiste la propiedad, ya reuniste tus documentos o ya tienes el avalúo vigente: sin el certificado, el expediente queda suspendido. Además, existe un requisito anterior que el concurso: el trabajador debe haber alcanzado los 100 puntos del modelo T100. Si aún no se cuenta con ese puntaje, el portal no permitirá acceder a la etapa de capacitación ni avanzar en el trámite. La buena noticia es que obtener la constancia es completamente gratuito y puede hacerse desde cualquier computadora o dispositivo móvil. El proceso se realiza a través del portal Mi Cuenta Infonavit siguiendo estos pasos: Tener la constancia es el primer paso, pero no el único. Para presentarte en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) con tu expediente completo y sin contratiempos, asegúrate de reunir los siguientes documentos: El requisito aplica para cualquier modalidad de crédito: compra de vivienda nueva o usada, construcción en terreno propio o remodelación del hogar. La falta de cualquiera de estos documentos, y en especial de la constancia del curso, interrumpirá el proceso sin posibilidad de continuar hasta que se subsane.