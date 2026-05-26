El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un nuevo beneficio para miles de derechohabientes en México. A través del programa Equipa tu Casa, el organismo confirmó que realizará depósitos de hasta 70,000 pesos para trabajadores que cumplan con determinados requisitos.

El apoyo económico funcionará como un complemento del crédito hipotecario y podrá utilizarse para mejorar, reparar o equipar viviendas.

El apoyo económico forma parte del programa Equipa tu Casa y está dirigido a derechohabientes que busquen mejorar, reparar o acondicionar su vivienda mediante un complemento adicional a su crédito hipotecario. Fuente: Shutterstock

Equipa tu Casa: qué es y cómo funciona

El programa Equipa tu Casa es una iniciativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que permite a los derechohabientes acceder a un monto adicional de financiamiento para mejorar, reparar o equipar su vivienda.

El apoyo económico oscila entre 10,318.56 y 68,789.12 pesos y puede destinarse a diversas necesidades del hogar, como la compra de muebles, electrodomésticos, materiales de reparación, adecuaciones estructurales menores y mejoras en instalaciones básicas.

En definitiva, se trata de un complemento del crédito hipotecario que puede ser utilizado para:

Mejorar.

Reparar.

Remodelar.

Adquirir e instalar equipamiento sustentable.

La tasa de interés es equivalente a la del crédito hipotecario (3.50% a 10.45%, según ingreso) y el plazo se ajusta al del crédito hipotecario, que puede extenderse hasta 70 años para hombres y 75 para mujeres, integrándose el pago mensual.

Quiénes podrán recibir los 70,000 pesos del Infonavit

El depósito de 70,000 pesos se encuentra destinado únicamente a aquellos afiliados que participen en el programa Equipa tu Casa , no aplicando de forma universal a la totalidad de los trabajadores. Este esquema tiene como objetivo priorizar a aquellos empleados que:

Mantengan una relación laboral formal y vigente.

Tengan saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda.

No se encuentren en incumplimiento con créditos hipotecarios activos.

Guía paso a paso para solicitar los 70,000 pesos

El proceso se relaciona así: primero debes precalificarte en Mi Cuenta Infonavit; luego eliges tu crédito hipotecario (Crédito Infonavit o Infonavit Total) y completas el expediente con los documentos requeridos.

Equipa tu Casa se solicita en simultáneo con el crédito hipotecario, por lo que está directamente ligado con el trámite de compra de vivienda.

Una vez firmadas las escrituras, Infonavit indica cómo activar y usar el monto, ya sea con tarjetas de materiales y mano de obra o mediante instrucciones para compras en comercios.