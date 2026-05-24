El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha emitido un anuncio favorable para la población de adultos mayores. Aquellos que posean más de 60 años y cumplan con ciertos requisitos podrán acceder a un crédito hipotecario que puede ascender hasta 2 millones de pesos con el propósito de adquirir, remodelar o reparar una vivienda.

Asimismo, es importante destacar que la cantidad que se depositará en la cuenta bancaria será determinada por la capacidad de pago de cada solicitante.

Es oficial | Infonavit depositará hasta 2 millones de pesos a los mayores de 60 que cumplan sólo con dos requisitos (foto: archivo).

Requisitos para solicitar un crédito hipotecario del Infonavit a partir de los 60 años

Es importante tener presente las siguientes condiciones:

Si eres hombre, la suma de tu edad más el plazo para abonar tu crédito hipotecario no debe exceder los 70 años.

Si eres mujer, la suma de tu edad más el plazo para abonar tu crédito hipotecario no debe sobrepasar los 75 años.

No importa si has utilizado un crédito hipotecario anteriormente para adquirir una casa, puedes solicitarlo de nuevo siempre que hayas saldado tu financiamiento previo.

Si cuentas con más de 60 años y continúas desempeñándote en una empresa que ofrece prestaciones de seguridad social, todavía tienes la oportunidad de solicitar un crédito hipotecario de hasta 2 millones de pesos para adquirir, remodelar o reparar una vivienda.

Beneficios del crédito hipotecario de Infonavit para personas mayores de 60 años

Uno de los aspectos más destacables del Crédito Infonavit es la posibilidad de obtener un monto de hasta 2 millones 716 mil 334 pesos, dependiendo de tu capacidad de pago.

Adicionalmente, si decides unir tu crédito con un familiar o amigo mediante el programa Unamos Créditos, el monto puede incrementarse a hasta 4 millones 889 mil 402 pesos. También gozando de la flexibilidad de elegir cuánto del crédito aprobado deseas tomar, no estás obligado a utilizar la totalidad del monto.

En relación con las tasas de interés, Infonavit aplica un sistema equitativo en el que entre menos ganes, menos pagas. La tasa oscila entre 3.76% y 10.45%, manteniéndose fija durante toda la duración de tu crédito hipotecario, evitando así sorpresas o incrementos inesperados en el futuro.

Un beneficio que resulta muy atractivo es la ausencia de costos ocultos. No será necesario abonar cuota de administración, gastos de operación ni financieros. Si tus ingresos no superan los 9 mil 241 pesos mensuales, tampoco incurrirás en gastos de titulación, lo que contribuye a una reducción sustancial del costo total.

El Crédito Infonavit proporciona significativos beneficios que buscan facilitar la adquisición de vivienda para los trabajadores mexicanos.

Cómo inscribirte para obtener hasta 2 millones de pesos del Infonavit

Para dar inicio al proceso y acceder a los recursos que te permitirán adquirir, remodelar o reparar una vivienda, es posible que puedas precalificar en Mi Cuenta Infonavit, siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos.

En caso de que todavía no te encuentres registrado/a en la plataforma, únicamente necesitarás tu CURP y el Número de Seguridad Social.