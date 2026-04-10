El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) puso en marcha un esquema que cambia la lógica de los apoyos económicos para personas mayores en México. A través del programa de Vinculación Productiva, quienes tienen más de 60 años pueden acceder a empleo formal, prestaciones de ley y un ingreso mensual estimado de 9,451 pesos. Este modelo busca impulsar la autonomía económica en la vejez y ofrecer una alternativa distinta a programas asistenciales como la Pensión del Bienestar, que no contempla beneficios laborales adicionales. El programa de Vinculación Productiva permite que adultos mayores se incorporen a empleos acordes a su experiencia y capacidades. No se trata de trabajos informales: las vacantes están alineadas con la Ley Federal del Trabajo, por lo que incluyen prestaciones básicas. Entre los beneficios que pueden obtener destacan: Este último equivale, como mínimo, a 15 días de salario, lo que representa un ingreso adicional importante al cierre del año. El acceso a estos beneficios no es automático. Está dirigido únicamente a quienes cumplan con ciertos criterios y decidan integrarse en el mercado laboral una vez más. Los requisitos principales son: Además, los aspirantes pasan por una entrevista con un promotor que evalúa su perfil y los vincula con empresas interesadas en contratar adultos mayores. Uno de los puntos clave es que este esquema no aplica para quienes reciben la Pensión del Bienestar. La razón es que dicho apoyo está dirigido a personas fuera del mercado laboral, mientras que el programa del Inapam implica una relación de trabajo formal. En otras palabras, los beneficiarios deben elegir entre mantenerse en un esquema asistencial o integrarse a uno productivo con mayores prestaciones, pero también con responsabilidades laborales. Para acceder al programa, el primer paso es obtener la credencial del Inapam. El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos habilitados. Los documentos necesarios son: Una vez obtenida la credencial, los interesados pueden iniciar el proceso de vinculación laboral y aspirar a un empleo con prestaciones completas.