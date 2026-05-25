Los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que estén interesados en llevar a cabo reparaciones, ampliaciones o mejoras en su vivienda, tienen la posibilidad de realizar estas obras a través de un financiamiento proporcionado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Conozca los detalles de esta oportunidad crediticia y acceda al financiamiento, siempre que cumpla con las condiciones estipuladas por las autoridades competentes. De esta forma, podrá modificar su hogar según sus preferencias.

Este financiamiento incluye un crédito que puede alcanzar los 160,000 pesos, siempre que se cumplan ciertos requisitos. En este sentido, los trabajadores que cotizan en el IMSS pueden acceder a un monto de hasta 160,000 pesos a partir de este mes, si están en búsqueda de un financiamiento del Infonavit. Este monto se descuenta directamente de su salario.

El Infonavit concede 160,000 pesos a los trabajadores que cotizan en el IMSS: solo debes cumplir un requisito (foto: archivo).

¿Qué opciones de crédito del Infonavit puedes usar para remodelar tu hogar?

El crédito Mejoravit Solo Para Ti está diseñado específicamente parapersonas que cotizan al IMSS y buscan adaptar su vivienda de forma práctica, directa y sin la intermediación de terceros. Para acceder a este crédito y obtener hasta 160,000 pesos destinados a la mejora, reparación o ampliación de la vivienda, los trabajadores que cotizan en el IMSS deben cumplir con los siguientes requisitos:

Este financiamiento permite adquirir materiales de construcción, herramientas y productos necesarios para realizar mejoras en el hogar y dejarlo en óptimas condiciones. Además, ofrece flexibilidad en los plazos de pago:

El Infonavit señala que las cuotas mensuales se descuentan directamente del salario del trabajador, lo que facilita el cumplimiento del pago sin necesidad de gestiones adicionales.

Ser derechohabiente del Infonavit , es decir, estar registrado como trabajador con aportaciones activas al IMSS.

Contar con una cuenta en una Afore .

Tener actualizados los datos biométricos .

Autorizar la revisión del historial crediticio (Buró de Crédito).

No contar con un crédito vigente con el Infonavit.

Las autoridades requieren la presentación de cierta documentación, como:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

RFC

Comprobante de domicilio reciente

Estado de cuenta bancario con CLABE

Para montos bajos, se puede elegir entre 1 y 5 años; para montos más altos, entre 1 y 10 años.

El Infonavit otorga 160,000 pesos a los trabajadores que aportan al IMSS: necesitas acreditar un único requisito (foto: archivo).

¿Cómo solicitar un crédito en Infonavit?

Los individuos que cumplan con los criterios establecidos podrán proceder con su solicitud de manera fácil, ya sea accediendo al portal Mi Cuenta Infonavit o visitando el Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano a su residencia.

Si se decide utilizar el sitio web oficial, el primer paso será registrarse en la plataforma y llevar a cabo la precalificación. A continuación, deberá seleccionar el tipo de crédito que mejor se ajuste a su situación y completar el curso en línea “Saber+ para decidir mejor”. Una vez que estos pasos hayan sido finalizados, tendrá la capacidad de solicitar la precalificación formal, elegir a su notario de preferencia y obtener la constancia de crédito para continuar con el procedimiento.