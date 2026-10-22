El DOF ya publicó que el IMSS va a revisar la Modalidad 40 porque quiere hacerle más cambios a futuro.

¡Atención trabajadores y futuros pensionados! Tras las dudas surgidas por la publicación en el Diario Oficial de la Federación, (DOF), donde el Gobierno de México confirmó que el IMSS evaluará financieramente la Modalidad 40 para reformarla en seis meses, el Instituto aclaró los cambios que desde ahora entrarán a regir para los futuros pensionados.

Mientras se realiza esta evaluación, el IMSS garantizó que los trabajadores inscritos conservarán sus derechos. La modificación principal afecta a quienes busquen inscribirse o renovar: ya no podrán elevar de golpe su salario al tope permitido, sino únicamente registrar su último sueldo o sumarle un máximo de una UMA. A la par, el trámite se digitalizará por completo para asegurar su registro.

Por otro lado, ya no se podrá combinar la Modalidad 40 con el esquema de Trabajador Independiente. Pero, ¿qué es entonces la Modalidad 40? La Modalidad 40 es el sistema que le permite a los trabajadores que dejaron de prestar sus servicios para una empresa seguir cotizando voluntariamente ante el IMSS y así seguir acumulando semanas para su futura pensión.

El IMSS publicó en el DOF los cambios que tendrá la Modalidad 40. Gobierno de México

¿Desaparece la Modalidad 40? El IMSS respondió

Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, llevaron claridad y ratificaron que la Modalidad 40 no desaparece, así lo explicó el Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social: “La Modalidad 40 del IMSS no desaparece y quienes ya están inscriptos no perderán sus derechos”.

El vocero dijo que en el caso de los que ya están inscriptos a la Modalidad 40, “Nada cambia para ellos”, en ese caso, las semanas cotizadas, las aportaciones y las condiciones con las que fueron incorporados serán respetadas.

Los trámites e inscripicones para la Modalidad 40 ahora se hacen 100% en línea. Fuente: Shutterstock JRomero04

Los cambios que tuvo la Modalidad 40 confirmados por el IMSS

El IMSS trabaja para que los trabajadores puedan hacer sus trámites mucho más rápidos, desde sus casas y así evitar desplazamientos innecesarios a las oficinas, asimismo trabajan para que los pagos sean mucho más ágiles.

Para resolvers aún más las dudas, el IMSS detalló uno a uno los cambios más importantes de la Modalidad 40 anunciados en el DOF, es decir que se actualizarán las reglas para las nuevas inscripciones con tres puntos importantes:

El salario con el que una persona se inscriba deberá corresponder a su último salario registrado ante el IMSS más el valor de una UMA. La inscripción comenzará a partir del día en que se presente la solicitud y ya no será posible contratar periodos anteriores de manera retroactiva. Las personas trabajadoras independientes podrán continuar cotizando en este esquema, pero no podrán combinarlo con la Modalidad 40.

Modalidad 40: "Para nuevas inscripciones, se actualizan las reglas para fortalecer la transparencia y proteger los derechos pensionarios", IMSS. Fuente: Shutterstock Shutterstock