El Miércoles de Ceniza da inicio a la Cuaresma en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Se trata de un periodo de 40 días que antecede a la Semana Santa y a la celebración de la Pascua.

A lo largo de la Cuaresma, la Iglesia invita a los fieles a practicar el ayuno, la oración y la limosna como actos de preparación espiritual para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Conoce en qué fecha iniciará este año, según el calendario de la Iglesia en México.

¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza en 2026?

En 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero. Con esta fecha arranca oficialmente la Cuaresma, que se extiende hasta el Jueves Santo, momento en el que inicia el Triduo Pascual.

¿Por qué se celebra el Miércoles de Ceniza?

Según explica Catholic.net, el uso de la ceniza tiene raíces muy antiguas. En la tradición judía, cubrirse con ceniza simbolizaba arrepentimiento y penitencia. Este gesto aparece en diversos pasajes bíblicos, como el relato de los ninivitas, donde la ceniza representa un llamado a la conversión.

Esta costumbre fue adoptada por los primeros cristianos. Durante los primeros siglos de la Iglesia, las personas que se preparaban para recibir el Sacramento de la Reconciliación colocaban ceniza sobre su cabeza como signo de penitencia antes del Jueves Santo.

¿Cuál es el origen del Miércoles de Ceniza?

La ceniza utilizada en esta celebración proviene de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. De acuerdo con información del Vaticano, desde el siglo XII se formalizó la práctica de quemar estos ramos para obtener la ceniza.

Antes de ser incineradas, las palmas son bendecidas, rociadas con agua bendita y, en algunos casos, mezcladas con incienso. Este ritual refuerza el vínculo simbólico entre la Cuaresma y los acontecimientos que se recuerdan en la Semana Santa.

Durante la celebración litúrgica, el sacerdote impone la ceniza en la frente de los fieles en forma de cruz, mientras pronuncia frases bíblicas como: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”.