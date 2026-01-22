La semana avanza y la despensa comienza a notarlo, esto significa que es momento de ir al supermercado y renovar el stock de frutas y verduras, dos tipos de alimentos claves en la dieta de cualquier mexicano que sabe que comer sano, pero que también debe cuidar el bolsillo. No es Walmart ni Soriana, ahora los encargados de las compras en casa está mirando con una sonrisa de agrado a Chedraui, el supermercado para mayoristas y minoristas con promociones siempre.

Tras el paso con éxito del Matrimiércoles, los días días de auge en las promociones de frutas y verduras en Chedraui, este supermercado mantiene grandes ofertas para alivio de tu bolsillo, permitiendo llevar a tu refrigerador y a tu mesa productos de primera calidad a precios muy convenientes.

Descuentos en frutas y verduras

El top de los mejores precios en Chedraui

Si no fuiste al supermercado Chedraui para las aprovechar las promociones de Martimiércoles, acá te dejamos algunas de las ofertas en frutas y verduras que aún podrás tener. Son más de 500 productos en esta categoría.

Xoconostle — $2.95 por pieza — ≈ 1 kg por pieza

Ideal para salsas, guisos y platillos tradicionales.

Papa Morena — $9.99/kg — desde 250 g

Básico rendidor: sopas, guisados, frita o cocida.

Germen de Trigo — $12.84/kg

Económico y nutritivo; útil para licuados o como complemento.

Zanahoria — $14.50/kg — ≈150 g por pieza

Indispensable para caldos, arroz, guisos y ensaladas.

Plátano Manzano — $17.90/kg

Fruta económica para desayuno, licuados o postres.

Pepino Criollo — $19.90/kg

Ideal para ensaladas, agua fresca o como acompañamiento.

Tomate Saladet — $24.90/kg — ≈150 g por pieza

Base esencial para salsas, guisos y jitomate molido.

Naranja de Jugo — $26.50/kg — ≈300 g por pieza

Perfecta para jugos diarios y agua fresca.

Verdolaga — $27.90/kg — desde 100 g

Muy usada en guisos mexicanos con carne o en salsa verde.

Betabel — $27.90/kg — ≈200 g por pieza

Rinde mucho para ensaladas, jugos o cocido.

Ensaladas preparadas para llevar con descuento

Ahorrar tiempo es la clave y si prefieres los alimentos sanos ya hechos, Chedraui te ofrece ensaladas de frutas y verduras con un 20% de descuento.

Días de promociones en supermercados. Chedraui.

Este beneficio también aplica para aderezos, jugos y verduras empacadas.

Bowls de ensalada - $70 por unidad

Barra de ensalada - $99,50 1/2 kg.

Pollo rostizado - $89

En Chedraui también podrás pagar tu Tenencia, Predial y Agua, con beneficios para pagos con BBVA, Banamex, American Express y otras tarjetas participantes.

Adicional, en el supermercado Chedraui podrás pagar el recibo de la CFE, Telmex, Sky e IZZI Telecom.