Durante 2025, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registró plusvalías acumuladas por MXN$ 1.1 billones , un monto 105.1% superior al observado en 2024, lo que convirtió al año en el mejor de la historia del sistema; sin embargo, para 2026 se anticipó un escenario de mayor volatilidad que impediría repetir esos resultados, advirtió Gerardo López Jiménez, experto en pensiones.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en diciembre de 2025 el SAR reportó plusvalías por MXN$ 25.5 mil millones, con lo que sumó ocho meses consecutivos con resultados positivos en el año.

Aun así, el monto fue inferior al de noviembre, cuando se registraron MXN$ 32 mil 608 millones.

“Diciembre cerró flojo, pero sin embargo fue positivo, porque tuvo plusvalías por alrededor de MXN$ 25 mil millones. Fue el segundo peor mes del año, lo que habla de que el resto de los meses fueron excelentes”, explicó López Jiménez.

El especialista señaló que, en todo 2025, las Afores generaron alrededor de MXN$ 1.14 billones en utilidades para los trabajadores, más del doble de lo alcanzado en 2024. Al cierre de noviembre, el sistema concentró 69.4 millones de cuentas individuales, con un ahorro total de MXN$ 8.3 billones

“Cerca de 57% de esos recursos son rendimientos. Es decir, por cada peso que tiene un trabajador en su Afore, 57 centavos son utilidades generadas por el sistema”, destacó.

¿Por qué 2025 fue un año excepcional para las Afores?

López Jiménez explicó que los resultados históricos del SAR se debieron principalmente a tres factores: la disminución de las tasas de interés en México y Estados Unidos, la elevada participación de la deuda gubernamental en los portafolios de las Afores y el desempeño positivo de los mercados bursátiles.

“Cuando las tasas de interés bajan, a las Afores les conviene, porque compraron bonos a largo plazo con tasas altas que no se ajustan a la baja, lo que se refleja inmediatamente en utilidades”, señaló.

Añadió que cerca de 40% de los recursos del sistema estuvo invertido en renta variable, tanto en México como en el extranjero, lo que permitió aprovechar los buenos resultados de las bolsas durante 2025.

Aunque recordó que en abril del año pasado se registraron minusvalías por MXN$ 31 mil millones, derivadas de episodios de incertidumbre económica y política, estos movimientos no opacaron el desempeño anual.

“2025 lo debemos subrayar como el año de gran recuperación del SAR, con un récord anual que demuestra los beneficios del sistema en el largo plazo”, afirmó.

2026 exigirá cautela al trabajador

Hacia 2026, el especialista advirtió que el entorno sería distinto. Indicó que ya no se esperaban recortes relevantes en las tasas de interés y que persistiría la incertidumbre global, en particular por la relación comercial entre México y Estados Unidos.

“No va a ser un año igual a 2025. Habrá meses con minusvalías y otros con plusvalías, pero no se repetirán resultados tan excepcionales”, sostuvo.

Ante este escenario, López Jiménez recomendó a los trabajadores evitar retiros innecesarios de sus cuentas individuales y mantener el ahorro en la Afore , salvo en casos de desempleo que requirieran el uso de los recursos.

“Si una persona no necesita retirar su ahorro, lo mejor en 2026 es mantenerlo en la Afore e incluso hacer aportaciones voluntarias, aunque sean pequeñas y constantes”, aconsejó.

Finalmente, sugirió que los trabajadores revisaran el desempeño de su Afore y lo compararan con las tablas que publica la Consar.

“Si el rendimiento está por debajo de la mitad de la tabla, vale la pena evaluar un cambio hacia una Afore con mejores resultados”, concluyó.