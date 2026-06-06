El peliro en los niños de este inofensivo alimento.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, emitió una alerta sobre un alimento que suele formar parte de remedios caseros y recomendaciones familiares para los más pequeños. Se trata de un producto natural que, pese a su popularidad, no debe darse a bebés menores de 12 meses.

La advertencia del Gobierno de México y sus entidades de salud está relacionada con el riesgo de botulismo infantil, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave que afecta la comunicación entre los nervios y los músculos. De acuerdo con el organismo, la prevención es fundamental para evitar complicaciones que incluso pueden poner en riesgo la vida del menor.

La miel es el alimento que el ISSSTE recomienda no dar a bebés menores de un año

El alimento al que se refiere el ISSSTE es la miel. Según la institución, este producto puede contener esporas de la bacteria Clostridium botulinum, las cuales pueden desarrollarse en el intestino de los bebés debido a que su sistema digestivo aún es inmaduro.

En la información difundida por el organismo se señala que la miel es el "principal factor de riesgo" para el botulismo infantil.

El ISSSTE explica que esta afección ocurre cuando el bebé ingiere esporas que posteriormente liberan una toxina peligrosa capaz de afectar la función muscular. Por ello, el ISSSTE enfatiza que "la miel NO es segura para bebés menores de 1 año, aunque sea natural o de confianza“.

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Los síntomas que deben poner en alerta a madres y padres

El ISSSTE explica que los síntomas pueden aparecer gradualmente días después de la exposición y que el botulismo infantil constituye una emergencia médica.

Botulismo infantil, el Gobierno emitió un alerta. ISSSTE

Entre las señales de alerta destacan:

Estreñimiento.

Llanto débil.

Irritabilidad.

Debilidad muscular.

Dificultad para sostener la cabeza.

Problemas para succionar.

Babeo excesivo.

Párpados caídos.

Dificultad para respirar.

Parálisis.

La institución también recomienda evitar la exposición de los bebés al polvo y la tierra, mantener limpios sus juguetes y manos, y no limpiar chupetes con la boca. Ante cualquier síntoma sospechoso, el ISSSTE pide acudir de inmediato a una unidad médica para recibir atención oportuna.