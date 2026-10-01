La arquidiócesis de Monterrey creó una capilla rodante para llevar la fe a más cristianos que están en la búsqueda del sueño américano.

Según datos del INEGI, el 77% de la población en México se identifica como católica, es decir que más de 97.7 millones de personas en el país adhieren a las creencias católicas cristianas ligadas a la Iglesia Católica y al Vaticano.

En sintonía con las creencias de la mayoría de los mexicanos, la arquidiócesis de Monterrey diseñó una camioneta y la transformó en una capilla sobre ruedas con el fin de que el Santísimo Sacramento pueda llegar a más fieles católicos, en especial a quienes en los pueblos y caminos que recorren buscan el “sueño americano”.

“La idea es llevar la presencia eucarística a todos los lugares de Monterrey”, señala el padre Pulido Mendiola.

Mons. Rogelio Cabrera López, líder espiritual de la Arquiócesis de Monterrey. Arquidiócesis de Monterrey

La Iglesia católica en Monterrey de transforma para llegar a más fieles

En el marco de la celebración de los 250 años de la arquidiócesis de Monterrey, la noticia de esta capilla rodante llegó hasta los pasillos del Vaticano gracias a la comunicación del padre Ignacio Pulido Mendiola.

La capilla sobre ruedas fue idea de una pareja de laicos inspirados por su amor y fe a la Virgen de Guadalupe. De acuerdo al comunicado de la agencia de noticias del Vaticano, fueron guiados a esta idea basado en la creencia de una “necesidad de la presencia eucarística del Señor en todas partes”.

Según lo informado en Vatican News, el acondicionamiento de la comioneta para convertirla en una capilla sobre ruedas estuvo a cargo del padre Adrián Villagrán, párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey.

La capilla sobre ruedas cuenta con un altar, dos reclinatorios y dos asientos

La nueva y novedosa capilla sobre ruedas en Monterrey fue diseñada con una estructura para que el ostensorio esté protegido durante los recorridos. A su vez cuenta con mobiliario al interior que consta de un altar, dos reclinatorios y dos asientos.

Su diseño permite realizar la adoración eucarística, recogerse en oración y espacio adecuado para que un sacerdote pueda atender confesiones. Este nuevo medio para la oración es capaz de adentrarse en barrios improvisados, zonas vulnerables o periféricas, sin dejar de lado el acceso a parques de diversiones, centros recreativos y centros comerciales.

La capilla móvil sirve como plataforma para actividades misioneras, experiencias de evangelización, visitas pastorales y para detectar necesidades materiales de la comunidad, como por ejemplo, falta de comida, ropa o medicinas, y así contribuir con ayuda de los sacerdotes misiones.

La capilla móvil fue bendecida por el Arzobispo Mons. Rogelio Cabrera López, “Bendicen Capilla Itinerante en Monterrey, con el propósito de llevar a Cristo Sacramentado a lugares con dificultades”, pubicó la arquidiócesis de Monterrey.