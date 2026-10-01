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La cadena internacional de supermercados Walmart lanzó en México a Sparky, su nuevo asistente virtual que tiene el objetivo de ayudar a los clientes a comprar de una manera más inteligente apoyados con la IA. El comunicado de Walmart México asegura que Sparky llevará a sus clientes a una experiencia de compra más fácil y eficiente.

Para acceder a este servicio de IA en las compras, los clientes de la cadena de supermercados en México deberán ingresar a la aplicación de Walmart para acceder a Sparky y comprar con la ayuda de esta IA. Solo basta iniciar una conversación sencilla con Sparky, detallarle lo que se necesita comprar y para qué y la IA se encarga de dar las recomendaciones más adecuadas al presupuesto y necesidad.

Ejemplo dado por Walmart en su comunicado: “Una persona puede preguntar cómo organizar una fiesta infantil, planear una comida para toda la semana, encontrar opciones para una cena especial o preparar una reunión familiar. Sparky apoya en transformar una necesidad en una solución de compra”.

La nueva IA de compras de Walmart.
La nueva IA de compras de Walmart.Walmart México

Ahorrar tiempo y dinero: el objetivo de Sparky

De acuerdo al comunicado de Walmart México, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, el futuro del retail debe entender al cliente y sus necesidades para guiarlos en una compra “simplificada”.

  • Compras simples
  • Compras intuitivas
  • Compras guiadas
  • Aprovechamiento mejor el dinero
  • Ahorrar tiempo

“Ese es el futuro que estamos construyendo en Walmart: tecnología que entiende a las personas y hace más fácil su día a día”, comentó Karthicka Krishnasamy, Vicepresidenta de eCommerce”, remarcó la cadena de retail. La aplicación de Walmart está disponible para Android y iOS.

Aplicació Sparky disponible en Android y iOS.
Aplicació Sparky disponible en Android y iOS.Walmart México

Sparky fue diseñador para mantener la seguridad de la información del cliente

Cuando se habla de IA y su uso una de las principales preocupaciones que surge entre sus usuarios es qué tanto se vulneraría la privacidad de la información privada del cliente.

De acuerdo a la fuente, Sparky “incorpora además mecanismos diseñados para proteger la información de los clientes y operar bajo los marcos establecidos de privacidad, protección de datos y gobierno de inteligencia artificial de Walmart”.

En línea con lo anterior, Sparky incluye, dice Walmart México, un salvaguardias que ayuda a mantener el control y la supervisión por parte del cliente. Esto le dará al cliente la posibilidad de “elegir cómo se utilizan o comparten sus datos, e incluso la posibilidad de solicitar su eliminación”.

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