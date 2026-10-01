"En Estados Unidos, donde Sparky fue lanzado previamente, su uso se ha duplicado trimestre tras trimestre", informó Walmart México.

La cadena internacional de supermercados Walmart lanzó en México a Sparky, su nuevo asistente virtual que tiene el objetivo de ayudar a los clientes a comprar de una manera más inteligente apoyados con la IA. El comunicado de Walmart México asegura que Sparky llevará a sus clientes a una experiencia de compra más fácil y eficiente.

Para acceder a este servicio de IA en las compras, los clientes de la cadena de supermercados en México deberán ingresar a la aplicación de Walmart para acceder a Sparky y comprar con la ayuda de esta IA. Solo basta iniciar una conversación sencilla con Sparky, detallarle lo que se necesita comprar y para qué y la IA se encarga de dar las recomendaciones más adecuadas al presupuesto y necesidad.

Ejemplo dado por Walmart en su comunicado: “Una persona puede preguntar cómo organizar una fiesta infantil, planear una comida para toda la semana, encontrar opciones para una cena especial o preparar una reunión familiar. Sparky apoya en transformar una necesidad en una solución de compra”.

La nueva IA de compras de Walmart. Walmart México

Ahorrar tiempo y dinero: el objetivo de Sparky

De acuerdo al comunicado de Walmart México, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, el futuro del retail debe entender al cliente y sus necesidades para guiarlos en una compra “simplificada”.

Compras simples

Compras intuitivas

Compras guiadas

Aprovechamiento mejor el dinero

Ahorrar tiempo

“Ese es el futuro que estamos construyendo en Walmart: tecnología que entiende a las personas y hace más fácil su día a día”, comentó Karthicka Krishnasamy, Vicepresidenta de eCommerce”, remarcó la cadena de retail. La aplicación de Walmart está disponible para Android y iOS.

Aplicació Sparky disponible en Android y iOS. Walmart México

Sparky fue diseñador para mantener la seguridad de la información del cliente

Cuando se habla de IA y su uso una de las principales preocupaciones que surge entre sus usuarios es qué tanto se vulneraría la privacidad de la información privada del cliente.

De acuerdo a la fuente, Sparky “incorpora además mecanismos diseñados para proteger la información de los clientes y operar bajo los marcos establecidos de privacidad, protección de datos y gobierno de inteligencia artificial de Walmart”.

En línea con lo anterior, Sparky incluye, dice Walmart México, un salvaguardias que ayuda a mantener el control y la supervisión por parte del cliente. Esto le dará al cliente la posibilidad de “elegir cómo se utilizan o comparten sus datos, e incluso la posibilidad de solicitar su eliminación”.