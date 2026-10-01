Ciudad de Ciudad de México tiene el programa Desde la Cuna.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció por medio de su Secretaría de Bienestar e Igualdad Social reforzó la entrega del recurso económico del Programa Desde la Cuna que entrega a los hogares con niñas y niños de 0 a 3 años y 10 meses de edad 1,200 pesos bimestrales.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, SEBIEN CDMX, volvió a anunciar este recurso que fue creado en el 2024 y que sigue vigente. En este 2026, este apoyo económico tiene entre sus objetivos contribuir a mejorar “nutrición, salud, educación, desarrollo y crianza”, en los primeros años de vida.

El beneficio otorga 1200 pesos bimestrales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Programa Desde la Cuna: los cuatro pilares que promueve el Gobierno CDMX

La ayuda económica del Programa Desde la Cuna se enfoca en apoyar la primera infancia desde que el hijo o hija llega al mundo, marcando así una diferencia significativa en el futuro del menor.

1,200 pesos bimestrales para hogares con niñas y niños de 0 a 3 años 10 meses. Acompañamiento nutricional y de salud para el cuidado durante la primera infancia. Educación y desarrollo impulsando la educación de esta primera etapa de la vida, promoviendo el desarrollo neurológico y cognitivo óptimo. Crianza y aprendizaje para una crianza amorosa con actividades lúdicas, culturales y educativas.

“Con base en las proyecciones de población que realiza el Consejo Nacional de Población, en la Ciudad de México se estima que la población de 0 a 3 años es de 357,195 niñas y niños. Se dará prioridad de acceso a las niñas y niños que residan en unidades territoriales con índices de desarrollo social bajo y muy bajo de la Ciudad de México”, informó la SEBIEN.

Qué es el programa desde la Cuna? Gobierno de CDMX

Inscripción directa en módulos de la SIBEN para el Programa Desde la Cuna 2026

La SEBIEN aclara que no se puede acceder a este programa con otro beneficio en simultáneo. Para acceder al Programa Desde la Cuna, los interesados deben reunir los requisitos y documentación necesaria y dirigirse de forma presencial a los módulos de atención de la SEBIEN en CDMX o manifestar su deseo de ingresar al programa durante los censos que el Gobierno de CMDX hace con las brigadas de Casa por Casa.

Uno a uno los requisitos detallados que exige el Programa Desde la Cuna

El Gobierno de Clara Brugada y la SEBIEN espefician en su sitio web los siguientes requisitos a cumplir para acceder al Programa Desde la Cuna. Documentación requerida de la niña o niño para el Programa Desde la Cuna:

- Original y copia del acta de nacimiento.

Documentación en original requerida de la madre, padre, tutora o tutor legal de la persona solicitante:

1. Identificación con fotografía (Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral; Pasaporte; Cartilla del

Servicio Militar Nacional; Cédula Profesional; licencia de conducir; residencia permanente, emitida por el Instituto

Nacional de Migración, sólo aplica para personas extranjeras; o credencial de identificación interna que sólo aplica a las personas privadas de la libertad).

2. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses al momento en el que la persona beneficiaria ingrese la solicitud de incorporación al programa, en caso de no ser visible en su identificación oficial (boleta predial, agua, teléfono, luz, telefonía fija, gas natural o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda, en caso de que no sea visible en la identificación oficial presentada).

Para quienes su identificación oficial sea de alguna otra entidad federativa distinta a la Ciudad de México, el comprobante de domicilio deberá estar a nombre de la persona solicitante.

3. Clave Única de Registro de Población (CURP), solo en caso de mujeres adolescentes que no cuenten con la expedición de identificación oficial, o que dicha clave no se encuentre visible en la identificación oficial.